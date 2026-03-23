Ανησυχία για την εμβέλεια ιρανικών πυραύλων – Δυνατότητα πλήγματος έως το Ηνωμένο Βασίλειο

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη ιρανική επίθεση εκτιμάται ότι ανήκουν σε τύπο πυραύλου που η εμβέλειά τους φτάνει έως και τη Βρετανία, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, ειδικοί εκτιμούν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι μέσου βεληνεκούς που χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη ιρανική επίθεση προς τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό ήταν παραλλαγές του τύπου Khorramshahr-4, με δυνατότητα να πλήξουν ακόμη και περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα The Times, ο πρώτος πύραυλος αναχαιτίστηκε μεταξύ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή από πύραυλο SM-3, ο οποίος εκτοξεύθηκε από αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke του αμερικανικού ναυτικού.

Ο δεύτερος πύραυλος φέρεται να κατέπεσε αφού διήνυσε απόσταση περίπου 1.990 μιλίων, δηλαδή περίπου 3.200 χιλιομέτρων, καταλήγοντας σε σημείο περίπου 400 μίλια από τη στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στα νησιά Τσάγκος.

Οι ίδιες εκτιμήσεις ενισχύουν τις ανησυχίες για την εμβέλεια και τις δυνατότητες των ιρανικών βαλλιστικών συστημάτων, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Στρατιωτικές πηγές υποβαθμίζουν τον κίνδυνο

Στρατιωτικές πηγές από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι θα ήταν «πολύ δύσκολο» να πλήξουν το Λονδίνο, ακόμη κι αν εκτοξεύονταν προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως επισημαίνεται, μια τέτοια επίθεση θα έπρεπε να διασχίσει μεγάλη απόσταση και να περάσει μέσα από πολλαπλά στρώματα αντιαεροπορικής άμυνας, κάτι που απαιτεί υψηλό βαθμό ακρίβειας. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις αντιπυραυλικής άμυνας Aegis Ashore των ΗΠΑ σε Πολωνία και Ρουμανία.

Παράλληλα, το βρετανικό ναυτικό διαθέτει έξι αντιτορπιλικά Type 45, τα οποία είναι σχεδιασμένα για αντιαεροπορική άμυνα και μπορούν να αντιμετωπίσουν πυραύλους μέσου βεληνεκούς, όχι όμως διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτεται και από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ (BMD), με υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία, ενισχύοντας την πολυεπίπεδη προστασία έναντι τέτοιων απειλών.