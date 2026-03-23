Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

Μία οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή με θύματα μία μητέρα και τα τρία παιδιά της, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι τους στη Μινεσότα με συνέπεια να βρουν τραγικό θάνατο.

Όπως αποκαλύφθηκε, πρόκειται για την αθλητική ρεπόρτερ με ειδίκευση στο χόκεϊ Τζέσι Πιρς, και σε μία τραγική ειρωνεία, μία ημέρα πριν από τον τραγικό θάνατό τους, είχε μοιραστεί φωτογραφίες από την τελευταία της έξοδο με τα τρία παιδιά της στο αγαπημένο τους παγωτατζίδικο.

Η Πιρς, 37 ετών, τα τρία παιδιά της και ένα κατοικίδιο βρέθηκαν όλοι νεκροί μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά στο σπίτι τους στη λίμνη White Bear της Μινεσότα το Σάββατο. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.

Την Παρασκευή, η Πιρς και τα παιδιά της - που αναγνωρίστηκαν από συνάδελφό της διασκέδασαν τρώγοντας παγωτό σε ένα δημοφιλές κατάστημα.

«Οι τσάντες είναι ασφαλισμένες», έγραψε η Πιρς στην τελευταία της ανάρτηση στο X.

NEW: Beloved NHL reporter Jessi Pierce, 37, and her three children — Hudson, Cayden, and Avery — died in a house fire in White Bear Lake, Minnesota on Saturday



Fire crews responded just before 5.30 a.m. after neighbors reported flames coming through the roof and believed people were inside.

Η National Hockey League επιβεβαίωσε τους θανάτους της Πιρς και των παιδιών της το Σάββατο.

«Ολόκληρη η οικογένεια της National Hockey League στέλνει τις προσευχές και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Πιρς για τον θάνατο της Τσέσι και των τριών μικρών παιδιών της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το NHL.

«Η Jessi αγαπούσε το παιχνίδι μας και ήταν πολύτιμο μέλος της ομάδας του NHL.com για μια δεκαετία. Θα μας λείψει τρομερά» καταλήγει το συλλυπητήριο μήνυμα.