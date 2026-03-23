Νέα Υόρκη: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express

Έχασαν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του επιβατικού αεροπλάνου της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετέδωσε το NBC News.

Όπως έγινε γνωστό επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 αργά το βράδυ της Κυριακής (στις 06:15 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

? UPDATE: Queens, NY — Air Canada Express CRJ-900 flight from Montreal collided with LGA fire apparatus on runway 4 at LaGuardia Airport.



Citizen app reports 1 civilian dead and 2 firefighters injured (1 critical, 1 moderate).



Earlier FDNY Battalion 49 noted all 60… https://t.co/ZhUzapt8fP — Breaking News (@TheNewsTrending) March 23, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το κατεστραμμένο αεροπλάνο, με το μπροστινό τμήμα να είναι διαλυμένο και ανασηκωμένο στην πίστα του αεροδρομίου με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα δίπλα του. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 60 άτομα ενώ οι πρώτες εικόνες δείχνουν τους επιβάτες να παρακολουθούν την εκκένωσή του.

A Mass casualty incident has been declared after a jet had collided with a fire truck numerous injuries have been reported



Queens | New York



At this time, emergency crews and officials have declared a mass casualty incident after a jet collided with a… pic.twitter.com/iLYioAbXoi — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

