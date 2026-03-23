Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος

Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, η οποία μετέδωσε την πληροφορία μέσω X νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε την αναστολή όλων των κινήσεων αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, όπως προέκυψε από σχετική ειδοποίηση.

BREAKING: Several injuries reported after Air Canada plane collided with a firetruck at New York's LaGuardia airport runway

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2026



Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ ο ακόμα ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

? UPDATE: Queens, NY — Air Canada Express CRJ-900 flight from Montreal collided with LGA fire apparatus on runway 4 at LaGuardia Airport.



Citizen app reports 1 civilian dead and 2 firefighters injured (1 critical, 1 moderate).



Earlier FDNY Battalion 49 noted all 60… https://t.co/ZhUzapt8fP — Breaking News (@TheNewsTrending) March 23, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το κατεστραμμένο αεροπλάνο, με το μπροστινό τμήμα να είναι διαλυμένο και ανασηκωμένο στην πίστα του αεροδρομίου με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα δίπλα του. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 60 άτομα ενώ οι πρώτες εικόνες δείχνουν τους επιβάτες να παρακολουθούν την εκκένωσή του.