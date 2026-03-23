Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος
Αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους στο LaGuardia, με την FAA να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.
Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, η οποία μετέδωσε την πληροφορία μέσω X νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε την αναστολή όλων των κινήσεων αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, όπως προέκυψε από σχετική ειδοποίηση.
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ ο ακόμα ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το κατεστραμμένο αεροπλάνο, με το μπροστινό τμήμα να είναι διαλυμένο και ανασηκωμένο στην πίστα του αεροδρομίου με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα δίπλα του. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 60 άτομα ενώ οι πρώτες εικόνες δείχνουν τους επιβάτες να παρακολουθούν την εκκένωσή του.