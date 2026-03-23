Λιονέλ Ζοσπέν: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας στα 88 του

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Λιονέλ Ζοσπέν, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και ιστορικό στέλεχος των Σοσιαλιστών.

Ο Ζοσπέν ήταν πρωθυπουργός υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της «συμβίωσης», ένας όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.

Ο Λιονέλ Ζοσπέν γεννήθηκε στο Μεντόν στις 12 Ιουλίου 1937, σε μια προτεσταντική οικογένεια. Η μητέρα του, μαία, Μιρέιγ Νταντιέ, ήταν η δεύτερη σύζυγος του πατέρα του, Ρομπέρ Ζοσπέν, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Από το 1981 έως το 1988 και από το 1995 έως το 1997 διατέλεσε Πρώτος Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και από το 1988 έως το 1991 υπουργός Εθνικής Παιδείας.

Το 1995 έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας και ηττήθηκε από τον Ζακ Σιράκ, ενώ ήταν εκ νέου υποψήφιος το 2002 χωρίς να καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Σιράκ και τον ακροδεξιό υποψήφιο Ζαν-Μαρί Λε Πεν.