Σύγκρουση στο LaGuardia: Το ηχητικό ντοκουμέντο του δυστυχήματος του αεροσκάφους της Air Canada

Snapshot Η σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia είχε ως τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και εξήντα τραυματίες.

Ο πύργος ελέγχου είχε δώσει άδεια στο πυροσβεστικό όχημα να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης πριν την πρόσκρουση.

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προσπάθησε χωρίς επιτυχία να σταματήσει το όχημα μετά την αναγνώριση του λάθους.

Μετά τη σύγκρουση, ο διάδρομος κηρύχθηκε μη ασφαλής και το αεροδρόμιο ανέστειλε πλήρως τη λειτουργία του.

Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στην αλυσίδα εντολών και επικοινωνιών που οδήγησαν στη σύγκρουση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ηχητικό ντοκουμέντο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης, ρίχνοντας φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιβατικό αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο νεκρούς και εξήντα τραυματίες. Την ζωή τους έχασαν ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ενώ τραυματίες είναι μέλη του πληρώματος του πυροσβεστικού οχήματος.

Στην ηχογράφηση αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές που οδήγησαν στο δυστύχημα. Αρχικά, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να δίνει άδεια στο όχημα εδάφους να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ωστόσο αντιλαμβάνεται το μοιραίο λάθος και η κατάσταση εκτροχιάζεται. Με έκδηλη αγωνία εκπέμπει επανειλημμένα επείγουσες εντολές για να αποτρέψει την προφανή σύγκρουση, φωνάζοντας «Σταμάτα, σταμάτα, όχημα 1 σταμάτα!», λίγο πριν ακουστούν οι προειδοποιητικοί ήχοι του συστήματος.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Αμέσως μετά το συμβάν, ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου προχώρησε σε άμεσες ενέργειες διαχείρισης της κρίσης. Έδωσε εντολή σε αεροσκάφος της Delta, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία καθόδου, να κάνει αναστροφή και να αλλάξει πορεία, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από άλλες πτήσεις να κάνουν επαναπροσέγγιση καθώς ο διάδρομος κηρύχθηκε μη ασφαλής.

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα του Bombardier CRJ900 της Air Canada, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Jazz 646, είδα την σύγκρουση, ξέρω ότι δεν μπορείς να κινηθείς, μείνε στο σημείο, έρχεται βοήθεια».

Οι επικοινωνίες επιβεβαιώνουν το άμεσο κλείσιμο του Διαδρόμου 4 και τελικά την πλήρη αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με πιλότο άλλης πτήσης για την παροχή νέων οδηγιών, ο ελεγκτής παραδέχτηκε το σφάλμα του.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, ακούγεται να ομολογεί: «Προσπάθησα να τους σταματήσω αλλά νωρίτερα είχαμε μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα έκανα θάλασσα».

Πλέον, οι έρευνες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών αναμένεται να επικεντρωθούν στην αλυσίδα των εντολών και των επικοινωνιών που προηγήθηκαν, προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας

