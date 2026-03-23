Τουρκία: Η στιγμή που κατολίσθηση «θάβει» αυτοκίνητο

Ένα σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης προκάλεσε προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο Μερσίνας–Αττάλειας στην Τουρκία την Παρασκευή 21 Μαρτίου, όταν μεγάλοι όγκοι βράχων και χώματος κατέπεσαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Η κατολίσθηση αυτή σημειώθηκε μετά από έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, με αποτέλεσμα τη ρήξη του προστατευτικού πλέγματος που είχε τοποθετηθεί για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

Η πρόσφατη κατολίσθηση στον αυτοκινητόδρομο Μερσίνας–Αττάλειας προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έριξαν μεγάλες ποσότητες νερού στο έδαφος, αποσταθεροποιώντας τους βραχώδεις όγκους.

Παρά την ύπαρξη προστατευτικού πλέγματος κατά μήκος του δρόμου, αυτό δεν άντεξε την πίεση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να βρεθεί στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

Ένα διερχόμενο όχημα επλήγη από την πτώση των βράχων, με τον οδηγό να τραυματίζεται ελαφρά. Αμέσως κλήθηκαν και έφτασαν στο σημείο συνεργεία διάσωσης, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.