Ινδία: Στοχεύει στην κορυφή των ημιαγωγών: Αγορά 300 δισ. δολαρίων έως το 2035

Η νεότερη έκθεση της Deloitte για τον κλάδο των ημιαγωγών στην Ινδία σκιαγραφεί μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική προοπτική για την επόμενη δεκαετία, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο Technology, Media, and Telecommunications Predictions 2026, η αγορά ημιαγωγών της Ινδίας αναμένεται να γνωρίσει εντυπωσιακή επέκταση.

Εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς

Η αγορά ημιαγωγών στην Ινδία, που σήμερα αποτιμάται μεταξύ 45 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2024-25, προβλέπεται να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 και τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035. Η ανάπτυξη αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στη ραγδαία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), την αυξανόμενη ζήτηση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, την επέκταση των data centers και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής παραγωγής.

Παράλληλα, η εγχώρια παραγωγή αναμένεται να καλύπτει πάνω από το 60% των αναγκών της χώρας έως το 2035, σηματοδοτώντας μια δραστική αλλαγή για μια οικονομία που μέχρι σήμερα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές.

Μετασχηματισμός μέσω πολιτικής και βιομηχανίας

Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται σε σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό και βιομηχανικό οικοσύστημα της Ινδίας. Η αγορά έχει ήδη καταγράψει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 20% τα τελευταία τρία χρόνια, αντανακλώντας την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση σε ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα και υπολογιστικά συστήματα.

Ανάπτυξη υποδομών και παραγωγικής βάσης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Deloitte, έως το 2035 η Ινδία θα διαθέτει τέσσερις έως πέντε μονάδες παραγωγής πυριτίου (silicon fabs), έως δέκα μονάδες σύνθετων ημιαγωγών, μία έως δύο μονάδες παραγωγής οθονών και περίπου 20-25 μονάδες συναρμολόγησης και δοκιμών (OSAT). Αυτές οι υποδομές θα αποτελέσουν τη βάση για ένα διαφοροποιημένο και αυτάρκες οικοσύστημα παραγωγής, υποστηριζόμενο από την India Semiconductor Mission και τη συμμετοχή των πολιτειών.

Μείωση εξάρτησης από εισαγωγές

Σήμερα, περίπου το 90% των αναγκών της Ινδίας σε ημιαγωγούς καλύπτεται μέσω εισαγωγών. Ωστόσο, αυτή η εξάρτηση αναμένεται να μειωθεί, καθώς πρωτοβουλίες όπως το Make in India και τα προγράμματα κινήτρων παραγωγής (PLI) προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις από εγχώριους και διεθνείς παίκτες.

Ήδη έχουν εγκριθεί επενδύσεις άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερα από δέκα έργα, ενώ επιπλέον προτάσεις ύψους 20-25 δισεκατομμυρίων βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Μαζικές επενδύσεις την επόμενη δεκαετία

Η επόμενη δεκαετία αναμένεται να φέρει πρωτοφανείς κεφαλαιακές εισροές. Η Deloitte εκτιμά ότι η Ινδία θα προσελκύσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 και επιπλέον 75-80 δισεκατομμύρια έως το 2035.

Οι επενδύσεις αυτές δεν θα ενισχύσουν μόνο την παραγωγή, αλλά θα δημιουργήσουν μια πλήρη αλυσίδα αξίας που θα περιλαμβάνει σχεδιασμό, έρευνα, συσκευασία και δοκιμές εντός της χώρας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι σε διαταραχές της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Η ανάπτυξη του κλάδου αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2035. Περίπου το 30% αυτών θα αφορά τη μεταποίηση, άλλο 30% τον σχεδιασμό τσιπ και την έρευνα και ανάπτυξη, ενώ το υπόλοιπο 40% θα κατανέμεται σε τομείς όπως logistics, συντήρηση και υποδομές.

Για τη στήριξη αυτής της ανάπτυξης, θα απαιτηθεί εκπαίδευση 400.000 έως 500.000 ατόμων ετησίως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, εργαστηρίων και εγκαταστάσεων ATMP. Η συνεργασία μεταξύ κράτους, πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα θα είναι καθοριστική.

Προκλήσεις και προϋποθέσεις επιτυχίας

Η Deloitte επισημαίνει ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη φιλοδοξία. Απαιτείται συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και μετάβαση από βραχυπρόθεσμα κίνητρα σε μακροπρόθεσμες και σταθερές εθνικές στρατηγικές.

Ιδιαίτερα κρίσιμη θα είναι η συνεργασία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και πολιτειών, ιδίως σε ζητήματα όπως η απόκτηση γης, η ενεργειακή επάρκεια και οι υποδομές.

Στρατηγική σημασία και παγκόσμιος ρόλος

Πέρα από την οικονομική διάσταση, ο κλάδος των ημιαγωγών έχει και στρατηγική σημασία. Με την παγκόσμια στροφή προς διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού μακριά από την Κίνα και την Ταϊβάν, η Ινδία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.

Η ζήτηση από τομείς όπως τα κινητά τηλέφωνα, η αυτοκινητοβιομηχανία, η πληροφορική και τα data centers αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της συνολικής ζήτησης έως το 2035.

Εάν οι προβλέψεις επαληθευτούν, δεν πρόκειται απλώς για οικονομικούς αριθμούς αλλά για την είσοδο της Ινδίας στην ελίτ των παγκόσμιων δυνάμεων στον τομέα των ημιαγωγών. Με τη σωστή πολιτική, ισχυρές συνεργασίες και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η χώρα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το μέλλον της παγκόσμιας ηλεκτρονικής βιομηχανίας.

Ο δρόμος είναι απαιτητικός, αλλά το διακύβευμα —μια αγορά 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τεχνολογική αυτονομία— καθιστά αυτή την προσπάθεια κρίσιμη και αναγκαία.