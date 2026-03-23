Ινδία: Στοχεύει στην κορυφή των ημιαγωγών: Αγορά 300 δισ. δολαρίων έως το 2035

Η αγορά ημιαγωγών στην Ινδία προβλέπεται να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 και τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035

Η νεότερη έκθεση της Deloitte για τον κλάδο των ημιαγωγών στην Ινδία σκιαγραφεί μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική προοπτική για την επόμενη δεκαετία, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο Technology, Media, and Telecommunications Predictions 2026, η αγορά ημιαγωγών της Ινδίας αναμένεται να γνωρίσει εντυπωσιακή επέκταση.

Εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς

Η αγορά ημιαγωγών στην Ινδία, που σήμερα αποτιμάται μεταξύ 45 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2024-25, προβλέπεται να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 και τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035. Η ανάπτυξη αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στη ραγδαία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), την αυξανόμενη ζήτηση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, την επέκταση των data centers και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής παραγωγής.

Παράλληλα, η εγχώρια παραγωγή αναμένεται να καλύπτει πάνω από το 60% των αναγκών της χώρας έως το 2035, σηματοδοτώντας μια δραστική αλλαγή για μια οικονομία που μέχρι σήμερα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές.

Μετασχηματισμός μέσω πολιτικής και βιομηχανίας

Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται σε σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό και βιομηχανικό οικοσύστημα της Ινδίας. Η αγορά έχει ήδη καταγράψει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 20% τα τελευταία τρία χρόνια, αντανακλώντας την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση σε ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα και υπολογιστικά συστήματα.

Ανάπτυξη υποδομών και παραγωγικής βάσης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Deloitte, έως το 2035 η Ινδία θα διαθέτει τέσσερις έως πέντε μονάδες παραγωγής πυριτίου (silicon fabs), έως δέκα μονάδες σύνθετων ημιαγωγών, μία έως δύο μονάδες παραγωγής οθονών και περίπου 20-25 μονάδες συναρμολόγησης και δοκιμών (OSAT). Αυτές οι υποδομές θα αποτελέσουν τη βάση για ένα διαφοροποιημένο και αυτάρκες οικοσύστημα παραγωγής, υποστηριζόμενο από την India Semiconductor Mission και τη συμμετοχή των πολιτειών.

Μείωση εξάρτησης από εισαγωγές

Σήμερα, περίπου το 90% των αναγκών της Ινδίας σε ημιαγωγούς καλύπτεται μέσω εισαγωγών. Ωστόσο, αυτή η εξάρτηση αναμένεται να μειωθεί, καθώς πρωτοβουλίες όπως το Make in India και τα προγράμματα κινήτρων παραγωγής (PLI) προσελκύουν σημαντικές επενδύσεις από εγχώριους και διεθνείς παίκτες.

Ήδη έχουν εγκριθεί επενδύσεις άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερα από δέκα έργα, ενώ επιπλέον προτάσεις ύψους 20-25 δισεκατομμυρίων βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Μαζικές επενδύσεις την επόμενη δεκαετία

Η επόμενη δεκαετία αναμένεται να φέρει πρωτοφανείς κεφαλαιακές εισροές. Η Deloitte εκτιμά ότι η Ινδία θα προσελκύσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 και επιπλέον 75-80 δισεκατομμύρια έως το 2035.

Οι επενδύσεις αυτές δεν θα ενισχύσουν μόνο την παραγωγή, αλλά θα δημιουργήσουν μια πλήρη αλυσίδα αξίας που θα περιλαμβάνει σχεδιασμό, έρευνα, συσκευασία και δοκιμές εντός της χώρας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι σε διαταραχές της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Η ανάπτυξη του κλάδου αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2035. Περίπου το 30% αυτών θα αφορά τη μεταποίηση, άλλο 30% τον σχεδιασμό τσιπ και την έρευνα και ανάπτυξη, ενώ το υπόλοιπο 40% θα κατανέμεται σε τομείς όπως logistics, συντήρηση και υποδομές.

Για τη στήριξη αυτής της ανάπτυξης, θα απαιτηθεί εκπαίδευση 400.000 έως 500.000 ατόμων ετησίως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, εργαστηρίων και εγκαταστάσεων ATMP. Η συνεργασία μεταξύ κράτους, πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα θα είναι καθοριστική.

Προκλήσεις και προϋποθέσεις επιτυχίας

Η Deloitte επισημαίνει ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη φιλοδοξία. Απαιτείται συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και μετάβαση από βραχυπρόθεσμα κίνητρα σε μακροπρόθεσμες και σταθερές εθνικές στρατηγικές.

Ιδιαίτερα κρίσιμη θα είναι η συνεργασία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και πολιτειών, ιδίως σε ζητήματα όπως η απόκτηση γης, η ενεργειακή επάρκεια και οι υποδομές.

Στρατηγική σημασία και παγκόσμιος ρόλος

Πέρα από την οικονομική διάσταση, ο κλάδος των ημιαγωγών έχει και στρατηγική σημασία. Με την παγκόσμια στροφή προς διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού μακριά από την Κίνα και την Ταϊβάν, η Ινδία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.

Η ζήτηση από τομείς όπως τα κινητά τηλέφωνα, η αυτοκινητοβιομηχανία, η πληροφορική και τα data centers αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της συνολικής ζήτησης έως το 2035.

Εάν οι προβλέψεις επαληθευτούν, δεν πρόκειται απλώς για οικονομικούς αριθμούς αλλά για την είσοδο της Ινδίας στην ελίτ των παγκόσμιων δυνάμεων στον τομέα των ημιαγωγών. Με τη σωστή πολιτική, ισχυρές συνεργασίες και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η χώρα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το μέλλον της παγκόσμιας ηλεκτρονικής βιομηχανίας.

Ο δρόμος είναι απαιτητικός, αλλά το διακύβευμα —μια αγορά 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τεχνολογική αυτονομία— καθιστά αυτή την προσπάθεια κρίσιμη και αναγκαία.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Πηγή του ιρανικού στρατού απειλεί ΗΠΑ: Το Ιράν θα παρουσιάσει νέες εκπλήξεις

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει την ιστορική ιταλική εφημερίδα «La Rebublica»

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ ενημέρωνε τον Λαβρόφ για τις συζητήσεις εντός Ε.Ε. - Εξηγήσεις ζητά η Γερμανία

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

20:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η τιμή του diesel θα πέσει στο 1,80 ευρώ -«Τα μέτρα είναι στοχευμένα και δίκαια»

20:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για Ντέσερς - Μπαίνει στο χειρουργείο

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

19:54WHAT THE FACT

Η Αφρική «σκίζεται» στα δύο - Θα σχηματιστεί ένας νέος ωκεανός;

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις και σειρήνες στο Μπαχρέιν

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Δεν είναι μαζί μας ο Χολμς - Είναι θέμα και απόφαση της ομάδας πλέον»

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Παύση πέντε ημερών στις στρατιωτικές επιθέσεις ανακοίνωσε ο Τραμπ - Αρνείται ότι διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς η Τεχεράνη

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι φαρσέρ ορκίζονται πως δεν ήταν πίσω από το τηλεφώνημα Τραμπ-Ιράν

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Παππούς 101 ετών γίνεται viral από μάθημα κεραμικής - Το βίντεο που ξεπέρασε τα 3 εκατ. views

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ΔΕΑΒ εξέθεσε τον αθλητικό δικαστή στο σκάνδαλο Φουρνιέ

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

17:40LIFESTYLE

Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του - Βίντεο ντοκουμέντο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συνετρίβη C-130 με 114 επιβαίνοντες και 11 μέλη πλήρωμα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ