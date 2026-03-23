Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

Snapshot Ένα αεροπλάνο Bombardier CRJ

900 της Air Canada συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia κάτω από έντονη βροχή.

Οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ 41 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο μελών του πυροσβεστικού οχήματος, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Το πυροσβεστικό όχημα είχε άδεια να διασχίσει τον διάδρομο για να ανταποκριθεί σε άλλο περιστατικό, αλλά οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκαν το λάθος μόλις πριν τη σύγκρουση.

Το ηχητικό από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποκαλύπτει την απόλυτη σύγχυση και τις προσπάθειες να σταματήσει το όχημα πριν τη σύγκρουση.

«Όλοι πετούσαν στον αέρα, το αεροπλάνο άρχισε να εκτρέπεται αριστερά και δεξιά», είπε στην Fox News. «Ήταν χάος, δεν φαινόταν να υπάρχει κανένας που να είχε τον έλεγχο».

Σοκαριστικές εικόνες αποκάλυψαν τη στιγμή που ένα αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα ενώ διέσχιζε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Το υλικό από την επιτήρηση της πίστας δείχνει το αεροπλάνο Bombardier CRJ-900 της Air Canada να προσγειώνεται γύρω στις 23:30 το βράδυ της Κυριακής, την ίδια στιγμή που το πυροσβεστικό όχημα βρισκόταν στον διάδρομο.

Το αεροπλάνο κινούνταν με περίπου 150 μίλια/ώρα όταν χτύπησε το όχημα υπό συνθήκες έντονης βροχής. Η σύγκρουση προκάλεσε τεράστιο κύμα νερού και έστειλε το πυροσβεστικό όχημα να εκτραπεί πάνω στην πίστα.

Οι πιλότοι του αεροσκάφους σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ 41 άτομα, ανάμεσά τους και δύο επιβαίνοντες στο πυροσβεστικό όχημα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι ταυτότητες των θυμάτων.

«Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!»

Το ηχητικό από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας έδειξε την απόλυτη σύγχυση που επικράτησε δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Οι εργαζόμενοι ακούγονται να φωνάζουν: «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!» προσπαθώντας να εμποδίσουν το πυροσβεστικό όχημα.

Το όχημα είχε λάβει άδεια να διασχίσει τον διάδρομο για να αντιμετωπίσει ένα άλλο περιστατικό σε διαφορετικό αεροσκάφος, αλλά φαίνεται ότι οι ελεγκτές αντιλήφθηκαν το λάθος τους μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Ένας από τους ελεγκτές ακούγεται να λέει: «Truck One, stop, stop, stop!», πριν απευθυνθεί στο αεροπλάνο: «JAZZ 646, βλέπω ότι συγκρουστήκατε με το όχημα. Μείνετε στη θέση σας. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να κινηθείτε. Τα οχήματα ανταποκρίνονται τώρα».

Ένας από τους επιβάτες, περιέγραψε τη πτήση ως «μια συνηθισμένη πτήση όπως πάντα, αλλά κατά την προσγείωση κατεβήκαμε πολύ σκληρά». Η απότομη προσγείωση ανάγκασε τους πιλότους να φρενάρουν απότομα, και δύο δευτερόλεπτα αργότερα «ήρθε μια απόλυτη πρόσκρουση».

«Όλοι πετούσαν στον αέρα, το αεροπλάνο άρχισε να εκτρέπεται αριστερά και δεξιά», είπε στην Fox News. «Ήταν χάος, δεν φαινόταν να υπάρχει κανένας που να είχε τον έλεγχο».

