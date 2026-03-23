Τραμπ: Συνεχίζει την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο – Νέος διάδρομος για τη Δυτική Πτέρυγα

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, στην προεδρική «Λεωφόρο της Δόξας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αντικαταστήσει το τρέχον γκρι δάπεδο στον διάδρομο για τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου με μαύρο γρανίτη, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.

Η αλλαγή θα αφορά τη Στοά της Δυτικής Πτέρυγας, δηλαδή τον διάδρομο που συνδέει την προεδρική κατοικία με το Οβάλ Γραφείο. Οι προετοιμασίες για τα έργα ξεκίνησαν τη Δευτέρα.

Ο σκεπαστός διάδρομος με τις κολόνες εκτείνεται παράλληλα με τον Κήπο των Τριαντάφυλλων και οδηγεί τους πεζούς μπροστά από την προεδρική «Λεωφόρο της Δόξας», δηλαδή τα πορτρέτα των προηγούμενων προέδρων των ΗΠΑ.

Ο νέος διάδρομος έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί αντίθεση με τα χρυσά πλαίσια που πλαισιώνουν τα προεδρικά πορτρέτα.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων θα παραλάβει τα υπάρχοντα πλακάκια από πέτρα του Τενεσί που βρίσκονται στον υπάρχον διάδρομο. Τα πλακάκια θα σταλούν σε ένα αποθηκευτικό χώρο όπου θα φυλαχθούν για μελλοντική χρήση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, στην προεδρική «Λεωφόρο της Δόξας».

Η ανακαίνιση

Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια σειρά ανακαινίσεων στο Λευκό Οίκο κατά τη δεύτερη θητεία του. Κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα για να χτίσει μια αίθουσα χορού. Ανακαίνισε το Οβάλ Γραφείο και πρόσθεσε επιχρυσωμένες πινακίδες σε διάφορα σημεία του κτιρίου. Έχει επίσης προσθέσει νέα αγάλματα και πλακόστρωτο στον Κήπο των Ρόδων για να διευκολύνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να υλοποιεί ανακαινίσεις που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό και είναι απαραίτητες για να ομορφύνει το Σπίτι του Λαού, καθώς πλησιάζουμε στην 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας της μεγάλης μας χώρας. Χάρη στον Αρχιτέκτονα, ο Λευκός Οίκος θα δοξαστεί όπως πρέπει και θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ στην εφημερίδα New York Post.

Ο διάδρομος, γνωστός ως «διαδρομή των 45 δευτερολέπτων», κατασκευάστηκε αρχικά για τον Τόμας Τζέφερσον ως στεγασμένος χώρος δίπλα σε κτίρια όπως το παγοποιείο και τα υπνοδωμάτια των υπηρετών. Έκτοτε, χρησιμοποιείται από όλους τους προέδρους.

Το προσωπικό και οι επισκέπτες του Λευκού Οίκου χρησιμοποιούν επίσης αυτό τον διάδρομο για να μετακινούνται μεταξύ της Προεδρικής Κατοικίας και της Δυτικής Πτέρυγας.