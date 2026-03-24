Ανώτερος αξιωματούχος: Οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη δοκιμών πυρηνικών όπλων από τις ΗΠΑ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών για τον Έλεγχο των Εξοπλισμών και τη Διεθνή Ασφάλεια, Thomas DiNanno, δήλωσε ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή ατμοσφαιρικών πυρηνικών δοκιμών.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματοποιήσει δοκιμή πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα από το 1962.

Ο ΝτιΝάνο, ωστόσο, δεν απέκλεισε την επανέναρξη από τις ΗΠΑ των υπόγειων δοκιμών εκρηκτικών πυρηνικών όπλων, την τελευταία από τις οποίες οι ΗΠΑ διεξήγαγαν το 1992.

«Δεν έχουμε λάβει καμία συγκεκριμένη απόφαση για το πώς ή πώς θα μοιάζει οποιοδήποτε πρόγραμμα δοκιμών», δήλωσε ο ΝτιΝάνο.

Τα σχόλια του DiNanno ήρθαν ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το πώς εφαρμόζεται η οδηγία που εξέδωσε ο Τραμπ τον Οκτώβριο για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών.

Επανέλαβε τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν διεξάγει εκρηκτικές υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, τις οποίες η Μόσχα και το Πεκίνο αρνούνται και ορισμένοι ειδικοί τις έχουν αμφισβητήσει.

«Αυτό δημιουργεί απαράδεκτο μειονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν διενεργούν τεστ», είπε.

