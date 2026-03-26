«Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» Τα «περίεργα» βίντεο του Λευκού Οίκου - Διέγραψε άρον άρον το ένα

Snapshot Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε δύο αινιγματικά βίντεο που προκάλεσαν ανησυχία και εικασίες στο διαδίκτυο.

Το πρώτο βίντεο, που περιείχε τη φράση «Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;», διαγράφηκε άμεσα χωρίς εξήγηση.

Τα βίντεο δημοσιεύτηκαν εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή και μετά από δηλώσεις για πιθανή επίθεση στο Ιράν.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβήτησαν αν οι λογαριασμοί είχαν παραβιαστεί ή αν επρόκειτο για κρυπτογραφικό μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ.

Η ακριβής σημασία των βίντεο και ο λόγος της γρήγορης διαγραφής παραμένουν άγνωστα, προκαλώντας περαιτέρω σύγχυση και ανησυχία. Snapshot powered by AI

Δύο αινιγματικά βίντεο που δημοσιεύθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου προκάλεσαν αναστάτωση στον κόσμο του διαδικτύου το βράδυ της Τετάρτης, με τα πράγματα να γίνονται ακόμα πιο περίεργα, όταν διέγραψε το ένα.

Οι αναρτήσεις των βίντεο έγιναν εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και αμέσως μετά από συνέντευξη Τύπου, στην οποία ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ήταν «έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση» στο Ιράν, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία.

Το πρώτο βίντεο, το οποίο διαγράφηκε, δημοσιεύτηκε γύρω στις 9:15 μ.μ. EST.

Φαίνεται ότι τραβήχτηκε από κινητό με την κάμερα στραμμένη προς τα κάτω. Στο βίντεο διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων, φαίνονται τα πόδια μιας γυναίκας και ακούγεται μια φωνή να λέει: «Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» Το βίντεο είχε επίσης μια λεζάντα που έγραφε: «ήχος ενεργοποιημένος».

Το βίντεο διαγράφηκε από τους λογαριασμούς Instagram και X του Λευκού Οίκου περίπου 90 λεπτά μετά τη δημοσίευσή του. Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν επίσης ότι η φωνή στο πρώτο βίντεο ακουγόταν σαν της γραμματέως Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Στο δεύτερο βίντεο που δημοσιεύθηκε στις 10 μ.μ. EST το βράδυ της 25ης Μαρτίου υπήρχε μια μαύρη οθόνη με έναν ήχο τηλεφώνου στο φόντο, ενώ μια εικόνα της αμερικανικής σημαίας ήταν ορατή για ένα φευγαλέο καρέ.

Another cryptic video just posted by the White House, featuring static obscuring a drooping American Flag. pic.twitter.com/ObPlDTL8dy — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Τα βίντεο κέρδισαν εκατομμύρια προβολές καθώς έγιναν viral, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εικάζουν αν οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου είχαν παραβιαστεί ή αν η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτούσε κάτι κρυπτογραφικά.

Τι ακριβώς υποτίθεται ότι θα «ξεκινούσε σύντομα» ή γιατί ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε και διέγραψε ένα βίντεο τόσο γρήγορα και χωρίς εξήγηση είναι άγνωστο, και το διαδίκτυο όντως προσπάθησε να το μαντέψει.

Κάποιοι πίστευαν ότι είχε να κάνει με μια «πυρηνική βόμβα», άλλοι αναρωτήθηκαν αν μπορεί να ήταν «εξωγήινοι».

«Ποιος χειρίζεται σοβαρά αυτόν τον λογαριασμό; Είμαστε ήδη σε υψηλό επίπεδο συναγερμού λόγω του πολέμου. Εμείς, ο λαός, δεν χρειαζόμαστε καμία επιπλέον σύγχυση», σχολίασε ένας χρήστης.

Διαβάστε επίσης