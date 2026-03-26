Ιράν: Επιτρέπεται στα ισπανικά πλοία να διέρχονται το Στενό του Ορμούζ

Η ιρανική πρεσβεία στην Ισπανία αναφέρει ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να ικανοποιήσει «οποιοδήποτε αίτημα» από τη Μαδρίτη για διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ, καθώς θεωρεί την Ισπανία χώρα «δεσμευμένη να σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Η ανακοίνωση αυτή, που δημοσιεύθηκε σήμερα στον λογαριασμό της πρεσβείας στο Twitter, έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή και περιορισμών στη θαλάσσια κυκλοφορία σε αυτή τη στρατηγική πλωτή οδό.

«Το Ιράν θεωρεί την Ισπανία χώρα δεσμευμένη να σέβεται το διεθνές δίκαιο και, ως εκ τούτου, είναι πρόθυμη να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα από τη Μαδρίτη», δήλωσε η διπλωματική αποστολή, συνοδεύοντας το μήνυμα με το hashtag #EastOfHormuz και μια εικόνα της περιοχής.

