Νέοι κανονισμοί ασφαλείας σε Χονγκ Κονγκ και Μακάο - Έλεγχοι και σε κινητά τουριστών

Το προξενείο των ΗΠΑ στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας την Πέμπτη ότι οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν τους κανονισμούς που συνδέονται με τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας.

Από εδώ και στο εξής, η άρνηση παροχής κωδικών πρόσβασης ή συνεργασίας για την πρόσβαση σε προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα ή φορητούς υπολογιστές, «θεωρείται παράβαση», τόνισε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το μέτρο επηρεάζει όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών των ΗΠΑ, τόσο εκείνων που εισέρχονται όσο και εκείνων που διέρχονται από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Επιπλέον, η τοπική αστυνομία έχει επεκτείνει τις εξουσίες της για την κατάσχεση και τη διατήρηση ηλεκτρονικών συσκευών εάν συνδέονται με πιθανά εγκλήματα εθνικής ασφάλειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέστησαν, σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, τα άτομα να επικοινωνούν με το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.