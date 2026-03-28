Ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι στόχευσε αμερικανικό πλοίο κοντά σε λιμάνι του Ομάν
Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στόχευσε αμερικανικό πλοίο εφοδιαστικής υποστήριξης κοντά στο λιμάνι Σαλαλάχ του Ομάν.
«Ένα πλοίο εφοδιαστικής υποστήριξης που υποστηρίζει τον επιθετικό αμερικανικό στρατό στοχοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι Σαλαλάχ στο Ομάν», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
