Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 17 νεκροί από πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα

Τουλάχιστον 17 νεκρούς και 26 τραυματίες άφησαν στο πέρασμά τους οι έντονες καταιγίδες των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές του Αφγανιστάν, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι δεν προβλέπεται μείωση της έντασης των καιρικών φαινομένων τα επόμενα 24ωρα.

Από τη θεομηνία έχουν πληγεί 13 από τις 34 επαρχίες του Αφγανιστάν, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς συνεργεία της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας ερευνούν τις πληγείσες περιοχές, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αρχής, Γιουσούφ Χαμάντ.

Η Αρχή προειδοποίησε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες των ποταμών και τις περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες σε αυτές τις περιοχές και διέταξε τους τοπικούς αξιωματούχους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παράσχουν βοήθεια.

Νωρίτερα φέτος, έντονες χιονοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες άφησαν δεκάδες νεκρούς σε όλη τη χώρα.

Το Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε ακραία καιρικά φαινόμενα, με χιόνι και έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν ξαφνικές πλημμύρες, σκοτώνοντας συχνά δεκάδες ή και εκατοντάδες ανθρώπους κάθε φορά. Το 2024, περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ξαφνικών πλημμυρών την άνοιξη.

Δεκαετίες συγκρούσεων, σε συνδυασμό με τις κακές υποδομές, την οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες, την αποψίλωση των δασών και τις εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν εντείνει τον αντίκτυπο τέτοιων καταστροφών, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές όπου πολλά σπίτια είναι χτισμένα από λάσπη και προσφέρουν περιορισμένη προστασία από ξαφνικές πλημμύρες ή έντονες χιονοπτώσεις.