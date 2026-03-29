ΗΠΑ: Κάποιος μετονόμασε τον Λευκό Οίκο σε... «Epstein Island» στο Google Maps

Ο Λευκός Οίκος μετονομάστηκε προσωρινά σε «Epstein Island» για ορισμένους χρήστες κινητών τηλεφώνων Google Pixel, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει το νησί Little St. James στην Καραϊβική, το οποίο ανήκε στον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το νησί αποτελούσε χώρο διακίνησης ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλων κακοποιήσεων, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται και πρόσωπα υψηλού προφίλ από τον επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι όταν δημοσιογράφος της επιχείρησε να καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο του Λευκού Οίκου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στην οθόνη εμφανίστηκε ότι καλούσε το «Epstein Island».

Το πρόβλημα επηρέασε μόνο χρήστες συσκευών Google Pixel. Σε άλλες συσκευές Android και iPhone δεν εμφανιζόταν καμία ονομασία κατά την κλήση.

Εκπρόσωπος της Google, Μάθιου Φλίγκαλ, δήλωσε ότι επρόκειτο για «ψευδή επεξεργασία» στο Google Maps, η οποία «για σύντομο χρονικό διάστημα» επηρέασε τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων σε ορισμένα Android τηλέφωνα.

Ο χρήστης που προχώρησε στην αλλαγή εντοπίστηκε και αποκλείστηκε από περαιτέρω επεξεργασίες, καθώς παραβίασε τις πολιτικές της εταιρείας, ενώ η ονομασία του Λευκού Οίκου αποκαταστάθηκε στην πλατφόρμα χαρτογράφησης.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο πακέτο στοιχείων για την υπόθεση Έπσταϊν, που περιλαμβάνει περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες, 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες. Οι αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του χρηματιστή της Wall Street με ισχυρά πρόσωπα σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο ενίσχυσαν περαιτέρω το σκάνδαλο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει τη δημοσιοποίηση των αρχείων τον Νοέμβριο, έπειτα από πιέσεις βουλευτών και υποστηρικτών του. Το όνομά του αναφέρεται χιλιάδες φορές στα έγγραφα, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας, ενώ μεγάλο μέρος τους παραμένει λογοκριμένο, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι είχε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι «δεν πήγε ποτέ στο νησί», σε αντίθεση –όπως ισχυρίζεται– με πολιτικούς αντιπάλους του.

Τέλος, δημοσκόπηση της ιστοσελίδας Zeteo νωρίτερα μέσα στον μήνα έδειξε ότι το 52% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν σχετίζεται με προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από την υπόθεση Έπσταϊν.