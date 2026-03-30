Ιράν: Πλήγμα σε πετροχημική εγκατάσταση στην Ταμπρίζ

Πετροχημική εγκατάσταση στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, επλήγη από επίθεση, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδουν, στόχος ήταν μία από τις μονάδες του συγκροτήματος Tabriz Petrochemical, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του πλήγματος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν σημειώθηκε διαρροή επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών από την εγκατάσταση.

Η συγκεκριμένη μονάδα επεξεργάζεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο για την παραγωγή χημικών προϊόντων και πρώτων υλών, όπως πλαστικά, αποτελώντας κρίσιμο κρίκο της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα.