Ιράν: Πάνω από 100.000 πολιτικά κτήρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος κάνει λόγο για εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, σχολεία και δομές υγείας από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στήλη καπνού υψώνεται μετά από επίθεση στην Τεχεράνη

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως την Κυριακή 29 Απριλίου, κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από εκατό χιλιάδες πολιτικά κτήρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Μόνο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές σχεδόν 40.000 κτήρια -κατοικίες, πολυκατοικίες, έδρες εταιρειών-, ανέφερε ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας μέσω X χθες.

Η Ερυθρά Ημισέληνος επισήμανε ακόμη ότι 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας χτυπήθηκαν επίσης στους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς έως το πρωί της Κυριακής.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δεν έδωσε επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων του πολέμου. Με βάση δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.900 άνθρωποι, εκ των οποίων 240 γυναίκες και πάνω από 200 παιδιά. Κατά την ίδια πηγή, πάνω από 24.800 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ