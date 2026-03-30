Γάζα: Εννέα νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Χαν Γιούνις

Η παλαιστινιακή πλευρά κάνει λόγο για θύματα από ισραηλινά πλήγματα ενώ το Ισραήλ αναφέρει επιχειρήσεις κατά ενόπλων της Χαμάς.

Γιάννης Φιλιππάκος

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θυλάκου, όπου παραμένει σε ισχύ εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ισραηλινά πλήγματα έπληξαν φυλάκια ελέγχου της αστυνομίας στην περιοχή Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένα κοριτσάκι, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA.

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του την Κυριακή, έπειτα από πυρά ισραηλινών δυνάμεων σε κυκλικό κόμβο της ίδιας πόλης.

Πλάνα από το νοσοκομείο Νάσερ δείχνουν τη μεταφορά των σορών στο νεκροτομείο, με συγγενείς να θρηνούν πάνω από τα λευκά σάβανα. «Κάθε μέρα ο εχθρός καταδιώκει και δολοφονεί», δήλωσε Παλαιστίνιος που έχασε συγγενείς του.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα συγκεκριμένα πλήγματα. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ανέφερε ότι εξουδετέρωσε «πυρήνα δέκα οπλισμένων μελών της Χαμάς» στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, καθώς και έναν ακόμη μαχητή που –όπως υποστηρίζει– παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 μετά από δύο χρόνια πολέμου, παραμένει εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 702 Παλαιστίνιοι, ενώ οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει απώλειες πέντε στρατιωτών στο ίδιο διάστημα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς, λόγω των περιορισμών πρόσβασης στην περιοχή.

