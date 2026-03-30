ΗΠΑ: Νέο βίντεο από τη σύγκρουση επιβατικού αεροπλάνου με στρατιωτικό ελικόπτερο

Οι αρμόδιες αεροναυτικές αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών για τη σύγκρουση.

Ένα βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της τραγικής σύγκρουσης μεταξύ του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines και ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Η σύγκρουση, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, κατέληξε σε συντριβή στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, με τραγικό απολογισμό 67 νεκρούς.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται με λεπτομέρεια η κρίσιμη στιγμή κατά την οποία το επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines, που μετέφερε 64 επιβάτες, συγκρούεται με το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk. Η σύγκρουση συνέβη ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Μετά την πρόσκρουση στον αέρα, και τα δύο αεροσκάφη έπεσαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ, προκαλώντας το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2001. Το τραγικό περιστατικό άφησε πίσω του 67 νεκρούς, ανάμεσά τους όλοι οι επιβαίνοντες και στα δύο μέσα.

NEW footage of PSA Airlines CRJ700 colliding midair with a U.S. Army UH-60 Black Hawk near Ronald Reagan Washington National Airport over the Potomac River.



All 67 people died.



CRJ700 made a last-second nose-up pull about one second before impact, while the helicopter showed no… pic.twitter.com/9IkilOyXMC — Clash Report (@clashreport) March 30, 2026

Η συντριβή του αεροσκάφους της American Airlines και του στρατιωτικού ελικοπτέρου σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2025 (στις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ώρα Ελλάδας). Το δυστύχημα προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων κοντά σε μεγάλα αεροδρόμια και αναμένεται να κινητοποιήσει ενδελεχείς έρευνες από τις αρμόδιες αεροναυτικές αρχές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η σύγκρουση συνέβη κατά τη φάση της τελικής προσέγγισης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το συντονισμό μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας στον εναέριο χώρο της Ουάσιγκτον. Οι έρευνες θα εστιάσουν στα αίτια της σύγκρουσης, ενώ οι αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα.