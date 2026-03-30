Αλ Σίσι: «Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα $200»

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν και δήλωσε ότι οι φόβοι ότι η τιμή του πετρελαίου θα ξεπεράσει τα 200 δολάρια δεν είναι υπερβολικοί.

«Λέω στον Πρόεδρο Τραμπ: κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην περιοχή μας στον Κόλπο εκτός από εσάς», δήλωσε ο Σίσι στο συνέδριο ενέργειας Egypt Energy Show 2026 στο Κάιρο. Σχολιάζοντας τον αντίκτυπο των ελλείψεων στην προσφορά και τις αυξήσεις των τιμών, ο Σίσι επικαλέστηκε τις ανησυχίες των αναλυτών ότι «η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια και αυτό δεν είναι υπερβολή».

Η Αίγυπτος, η οποία εδώ και καιρό λαμβάνει αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη από πλούσιες χώρες του Κόλπου, έχει καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αραβικών κρατών του Κόλπου (GCC) και έχει ασκήσει διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου. Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλμπουντάιουι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει ζωτικούς θαλάσσιους διαδρόμους, καταδικάζοντας το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και τις επιθέσεις του στις περιφερειακές ενεργειακές υποδομές.

Απευθυνόμενος στο συνέδριο εικονικά, είπε ότι η ιρανική επιθετικότητα αποτελεί απειλή για τον κόσμο. «Οι βάναυσες ιρανικές απειλές κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και το κλείσιμο του Ορμούζ αποτελούν όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και μια άμεση απειλή για την παγκόσμια ενέργεια», δήλωσε.

Το GCC, που περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Μπαχρέιν, έχει αντιμετωπίσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει περιορίσει μια κρίσιμη διαδρομή που προηγουμένως διαχειριζόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

