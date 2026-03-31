Απίστευτη απόδραση στο Μίσιγκαν - Kρατούμενη δραπετεύει από το μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού

Μία απίστευτη απόδραση σημειώθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια πολιτών, όταν μία γυναίκα κατάφερε να βγει από το περιπολικό όπου βρισκόταν μετά τη σύλληψή της, από το μισάνοιχτο παράθυρο, χωρίς κανείς από τους αστυνομικούς να την αντιληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μίσιγκαν, όταν σε έναν τυχαίο έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο διαπιστώθηκε ότι για μία από τους επιβάτες εκκρεμούσε ένταλμα για παραβίαση αναστολής.

Η γυναίκα συνελήφθη, και με χειροπέδες οδηγήθηκε στο πίσω κάθισμα του περιπολικού.

Αλλά φαίνεται ότι δεν είχε καμία πρόθεση να μείνει εκεί και αποφάσισε να δραπετεύσει από το παράθυρο του περιπολικού που ήταν μισόκλειστο.

Πλάνα τη δείχνουν να στριμώχνεται να βγει από το παράθυρο, ενώ είναι δεμένη με χειροπέδες και η αγωνιώδης προσπάθειά της τελικά να στέφεται με επιτυχία.

Η γυναίκα πιστεύεται ότι συμμετείχε σε διάρρηξη που συνέβη νωρίτερα, ενώ παραμένει ασύλληπτη.

