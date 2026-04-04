ΗΠΑ: «Να κρυφτείς, να εξασφαλίσεις νερό…» - Τι κάνουν οι πιλότοι που πέφτουν σε εχθρικό έδαφος

Αρχικά, ο πιλότος πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν έχει τραυματιστεί από πυρά, από το εκτινασσόμενο κάθισμα ή κατά την πτώση του στο έδαφος

Newsbomb

In this photograph released by the U.S. Navy, an F/A-18 Super Hornet launches off the flight deck of the Nimitz-class aircraft carrier USS Theodore Roosevelt on July 5, 2024, in the South China Sea. The Roosevelt is replacing the USS Dwight D. Eisenhower in the Navy's campaign against attacks by Yemen's Houthi rebels targeting shipping in the Red Sea corridor over the Israel-Hamas war in the Gaza Strip. (Seaman Aaron Haro Gonzalez/U.S. Navy, via AP)
U.S. Navy
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που η τύχη ενός αμερικανού πιλότου αγνοείται μετά την κατάρριψή του μαχητικού αεροσκάφους του στο Ιράν, ένας βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αφηγείται στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τι πρέπει να κάνει κάποιος που έχει πέσει με αλεξίπτωτο σε εχθρικό έδαφος.

«Φανταστείτε: μόλις έπεσες με αλεξίπτωτο στο έδαφος και μονολογείς: Θεέ μου, μόλις πριν από δυο λεπτά βρισκόμουν μέσα σε μαχητικό και πετούσα με ταχύτητα 800 χλμ/ώρα κι ένας πύραυλος μόλις εξερράγη 5 μέτρα μακριά από το κεφάλι μου», λέει ο Χιούστον Κάντγουελ.

Έχοντας εμπειρία από εμπόλεμες ζώνες, όπως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ο ταξίαρχος ε.α. είχε εκπαιδευτεί για το πώς να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.

Αρχικά, ο πιλότος πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν έχει τραυματιστεί από πυρά, από το εκτινασσόμενο κάθισμα ή κατά την πτώση του στο έδαφος. «Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες επιζώντων από τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, ανοικτά κατάγματα, μόνο και μόνο λόγω της εκτίναξης», εξήγησε.

«Αν είσαι σε θέση να μετακινηθείς», τότε πρέπει να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Ο προσανατολισμός κατά την πτώση με αλεξίπτωτο είναι πολύ χρήσιμος, υπογραμμίζει ο βετεράνος πιλότος, κυρίως για να μη βρεθείς σε κάποια εχθρική στρατιωτική βάση.

Ακολούθως, «αυτό που πρέπει να επιδιώξεις είναι να μην αιχμαλωτιστείς από τον εχθρό, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» κι επομένως να κρυφτείς μέχρι να έρθει αποστολή διάσωσης.

Κατά τη διαδικασία επείγουσας εγκατάλειψης αεροσκάφους, ένας πιλότος διαθέτει λιγοστά μέσα: «νερό, κιτ επιβίωσης, εξοπλισμό επικοινωνίας, έναν ασύρματο» για να είναι εφικτός ο εντοπισμός του, λέει ο πρώην πιλότος, συμπληρώνοντας πως όταν εκείνος πετούσε με F-16 είχε στην κατοχή του όπλο.

Εφόσον πρέπει να κρυφτείς από τον εχθρό, είναι ζωτικής σημασίας να έχεις μαζί σου νερό, αφού «μπορεί να επιβιώσεις χωρίς τροφή για λίγο, αλλά χρειάζεσαι νερό καθημερινά», σημειώνει ο Χιούστον Κάντγουελ.

Οφείλεις επίσης να έχεις κατά νου ότι θα πρέπει να βρεθείς σε προσβάσιμο σημείο, ώστε οι δυνάμεις που έχουν αναλάβει τη διάσωσή σου να μπορέσουν να σε προσεγγίσουν και να σε απομακρύνουν. Σε μια πόλη, ανέβα σε κάποια στέγη. Στην ύπαιθρο, βρες ένα ξέφωτο όπου θα μπορούσε να προσγειωθεί ελικόπτερο. «Κι αν μετακινείσαι, να προσπαθήσεις να το κάνεις στη διάρκεια της νύχτας» για να μην εντοπιστείς, συμβουλεύει ο βετεράνος πιλότος.

Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, όπως αυτή στο Ιράν, ειδικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα για αποστολές διάσωσης στρατιωτικών που μπορεί να κινδυνεύσουν σε εχθρικό έδαφος. Ως πιλότος, αυτό «σου δίνει τεράστια ψυχική ηρεμία, γιατί ξέρεις πως θα κάνουν ό,τι μπορούν για να έρθουν να σε πάρουν», λέει ο Κάντγουελ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
