Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο κατάρριψης του Α-10 - Το χτύπησαν με αντιεροπορικό

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν στόχευσε ένα «εχθρικό» αεροσκάφος τύπου A-10 στα νότια ύδατα, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, μετέδωσαν την Παρασκευή κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Ιρανική Δύναμη Αεροπορικής Άμυνας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που δείχνει την κατάρριψη ενός αεροσκάφους A-10C+ Thunderbolt II της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο, με τη χρήση ενός συστήματος αεροπορικής άμυνας μικρής εμβέλειας AD-08 Majid.

Το επιθετικό αεροσκάφος A-10 Warthog κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ περίπου την ίδια χρονική στιγμή που ένα F-15E της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο.

Η αιτία της συντριβής ήταν αρχικά ασαφής.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων του Ιράν, ο ιρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το μαχητικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το Newsmax, ένα από τα δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ένα HH-60 Pave Hawk, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της αποστολής, αν και δεν είναι σαφές εάν χτυπήθηκε από πυρά κανονιών, πολυβόλα ή από πύραυλο αεράμυνας.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε στο νότιο Ιράκ με καπνό να υψώνεται από την ουρά του.

