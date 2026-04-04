Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο κατάρριψης του Α-10 - Το χτύπησαν με αντιεροπορικό

Η Ιρανική Δύναμη Αεροπορικής Άμυνας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που δείχνει την κατάρριψη ενός αεροσκάφους A-10C+ Thunderbolt II της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο, με τη χρήση ενός συστήματος αεροπορικής άμυνας μικρής εμβέλειας AD-08 Majid.

— Clash Report (@clashreport) April 3, 2026

Το επιθετικό αεροσκάφος A-10 Warthog κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ περίπου την ίδια χρονική στιγμή που ένα F-15E της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο.

Η αιτία της συντριβής ήταν αρχικά ασαφής.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων του Ιράν, ο ιρανικός στρατός ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το μαχητικό αεροσκάφος.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν στόχευσε ένα «εχθρικό» αεροσκάφος τύπου A-10 στα νότια ύδατα, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, μετέδωσαν την Παρασκευή κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Σύμφωνα με το Newsmax, ένα από τα δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ένα HH-60 Pave Hawk, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της αποστολής, αν και δεν είναι σαφές εάν χτυπήθηκε από πυρά κανονιών, πολυβόλα ή από πύραυλο αεράμυνας.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε στο νότιο Ιράκ με καπνό να υψώνεται από την ουρά του.

