Περού: Ποδοπατήθηκαν φίλαθλοι σε αγώνα - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 60 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στο Περού, όταν φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τοπικό ντέρμπι μεταξύ της Αλιάνσα Λίμα με την Ουνιβερσιτάριο, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Apertura.

Σύμφωνα με τοπικά αλλά και διεθνή ΜΜΕ, στη νότια κερκίδα του Alejandro Villanueva υπήρξαν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι από ότι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και τουλάχιστον 60 ακόμα να τραυματίζονται.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, με σκοπό να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες φιλάθλους και όσους είχαν ανάγκη.

Un muerto y al menos 47 heridos en "una emergencia" en el estadio Alejandro Villanueva en la ciudad de #Lima, durante el banderazo de Alianza Lima, informan medios de #Perú.



"Parece que ha sido la misma barra que ha estado presionando entre ellos y ha habido un desenlace fatal.… pic.twitter.com/b0fbmymPe2 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 4, 2026

