Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε τροχαίο στην Αρεκίπα

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα όταν συγκρούστηκαν μίνι βαν και φορτηγό σε τμήμα του οδικού δικτύου στην Αρεκίπα, στο νότιο Περού, σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δυστύχημα έγινε στην περιφέρεια του μικρού χωριού Σαν Αντόνιο δε Τσούκα, 1.100 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα, και σε αυτό ενεπλάκη βαρύ όχημα με πινακίδες Βραζιλίας.

«Καταμετρούμε 13 νεκρούς» μετά τη σύγκρουση, δήλωσε στο AFP ο Ουάλτερ Οπόρτο, διευθυντής της υπηρεσίας υγείας των περιφερειακών αρχών στην Αρεκίπα.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα. Άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο στην πόλη Αρεκίπα.

Ομάδες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος κι ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των δυο οχημάτων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.