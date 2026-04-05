Ισραήλ: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν - Εντοπίστηκε πακέτο που έβγαζε καπνό

Οι ισραηλινές πυροσβεστικές και διασωτικές υπηρεσίες ανέφεραν ένα περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν μετά τον εντοπισμό ενός πακέτου που εξέπεμπε καπνό, σύμφωνα με το Ynet news.

Όλο το προσωπικό του αεροδρομίου εκκενώθηκε και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τον έρευνα για τη φύση της ουσίας, προέκυψε ότι το υλικό είναι τοξικό και εξαιρετικά επικίνδυνο, ικανό να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ανθρώπους ακόμη και μέσω εισπνοής, χωρίς σωματική επαφή.

Βρισκόταν σε συσκευασία που είχε παραγγελθεί από το εξωτερικό από μια εταιρεία στο Ισραήλ. Τοποθετήθηκε σε σφραγισμένο βαρέλι και μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία για περαιτέρω χειρισμό.

Διαβάστε επίσης