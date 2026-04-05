Το Ιράν απευθύνει παγκόσμια έκκληση: Δράστε τώρα, αύριο θα είναι πολύ αργά

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ αντέδρασε στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ, αναφερόμενος στην προθεσμία που έδωσε στο Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ , δήλωσε: «Η Τρίτη θα είναι ημέρα κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ενέργειας και γέφυρας στο Ιράν. Θα είναι πρωτοφανές! Ανοίξτε αυτό το καταραμένο στενό ή θα ζήσετε στην κόλαση».

Αντιδρώντας στην ανάρτηση Τραμπ, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ιράν τονίζει:

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί για άλλη μια φορά ανοιχτά να καταστρέψει υποδομές ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αμάχων στο Ιράν. Αν τα Ηνωμένα Έθνη είχαν συνείδηση, δεν θα έμεναν σιωπηλά μπροστά στην απροκάλυπτη και απερίσκεπτη απειλή του πολεμοχαρούς Προέδρου των ΗΠΑ να στοχεύσει πολιτικές υποδομές».

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ «θέλει να σύρει την περιοχή σε έναν ατελείωτο πόλεμο», προσθέτοντας: «Πρόκειται για μια άμεση και κραυγαλέα υποκίνηση τρομοκράτησης αμάχων και απτή απόδειξη πρόθεσης διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η διεθνής κοινότητα και όλα τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν τέτοια σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Πρέπει να δράσουν. Αύριο θα είναι πολύ αργά».

Once again, the U.S. President openly threatens to destroy infrastructure essential to civilian survival in Iran. He stated that: “Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day. all wrapped up in one, there will be nothing like it!!!”



— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) April 5, 2026

