Τέξας: Βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια - Δείτε βίντεο

Βίντεο της πυρκαγιάς δείχνουν το μπροστινό μέρος του φορτηγού τυλιγμένο στις φλόγες, καθώς στήλες καπνού υψώνονται στον ουρανό

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Τέξας: Βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια - Δείτε βίντεο
Ένα βυτιοφόρο φορτηγό, το οποίο μετέφερε βενζίνη στο Τέξας, ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια που είχαν πέσει στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός του φορτηγού βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής έξω από ένα βενζινάδικο, όταν τα 9.000 γαλόνια (34.000 λίτρα) βενζίνης που μετέφερε το φορτηγό, χύθηκαν στο οδόστρωμα και ήρθαν σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια που είχαν πέσει στον δρόμο, προκαλώντας πυρκαγιά.

Βίντεο της πυρκαγιάς δείχνουν το μπροστινό μέρος του φορτηγού τυλιγμένο στις φλόγες, καθώς στήλες καπνού υψώνονται στον ουρανό.

Δείτε βίντεο:

«Ο οδηγός του φορτηγού έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει τη βενζίνη να χυθεί στον χώρο στάθμευσης του βενζινάδικου Valero όταν ξέσπασε η πυρκαγιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Φορτ Γουόρθ, Κρεγκ Τροτζάτσεκ.

Ο οδηγός νοσηλεύεται με εγκαύματα, ενώ κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε, είπε ο Τροτζάτσεκ.

