Κύπρος: Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστουδουλίδη με Ερχιουρμάν - «Είμαι αισιόδοξος»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν .

Σύμφωνα με φωτογραφίες σε ανάρτηση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, τους δύο ηγέτες υποδέχθηκε χωριστά, την είσοδο της οικίας του, στην υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, ο ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν. Άλλη φωτογραφία που αναρτήθηκε από τα ΗΕ παρουσιάζει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κ. Ερχιουρμάν να κάθονται οι δυο τους σε χώρο εντός της οικίας.

Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίασς συνοδεύει ο διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου. Μεταβαίνοντας στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε: «Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά είμαι και απόλυτα ρεαλιστής».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων τι αναμένει από αυτή τη συνάντηση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι «πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση ως συνέχεια της συνάντησης που είχα με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες, μια συνάντηση την οποία χαρακτήρισα ως ιδιαίτερα εποικοδομητική, ως ενθαρρυντική για τα επόμενα βήματα, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών και πηγαίνω πρωτίστως για να συζητήσω, να ανταλλάξω απόψεις για όλα όσα είχα συζητήσει με τον γενικό γραμματέα. Από εκεί και πέρα, αν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί να θέσει κάποια θέματα πολύ ευχαρίστως θα τα συζητήσω».

Αναφορικά με το εάν Τουφάν Ερχιουρμάν είχε μοιραστεί μαζί του τα όσα είχε συζητήσει στη δική του συνάντηση με τον γ.γ. των ΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «τα ΗΕ μοιράστηκαν με τον κ. Ερχιουρμάν το περιεχόμενο, την ουσία της συζήτησης που είχα με τον γενικό γραμματέα στις Βρυξέλλες».

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει χαραμάδα ελπίδας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «θα εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα για να υπάρξει ελπίδα. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πηγαίνω με πολιτική βούληση. Είμαι αισιόδοξος, οφείλω να είμαι αισιόδοξος, χωρίς να παραγνωρίζω δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, είμαι απόλυτα ρεαλιστής, αλλά πηγαίνω γιατί ξέρω πολύ καλά ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η συνάντηση θα λάβει χώρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα από δικής μας πλευράς, οι λειτουργοί του Τύπου, τα ΜΜΕ να είναι εκεί ως είθισται σε τέτοιες συναντήσεις».

