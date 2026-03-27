Πρέσβης Ιράν στη Λευκωσία: Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο - Οι βάσεις δεν είναι στόχος

Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση και οι βρετανικές βάσεις δεν είναι στόχος, δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν στην Λευκωσία, Αλιρεζά Σαλαριάν, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Cyprus Mail.

Σε συνέντευξή του, αναφερόμενος στις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, ο Σαλαριάν δήλωσε ότι δεν υπήρχε «κανένα σημάδι πρόκλησης» από την Κύπρο ή τις βρετανικές βάσεις και τόνισε ότι το Ιράν «δεν είχε καμία αναφορά ότι οι βάσεις πραγματοποίησαν οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».

Πρόσθεσε ότι οι ιρανικές εκτιμήσεις ευθυγραμμίζονται με τις δημόσιες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται επιθετικά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχει επομένως καμία δικαιολογία να θεωρούνται στόχος».

Όταν ρωτήθηκε αν οι βρετανικές βάσεις θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ιρανικά αντίποινα, ο Salarian διαβεβαίωσε ότι «δεν αποτελούν πράγματι στόχο» και δεν τις θεωρεί εμπλεκόμενες «με οποιονδήποτε τρόπο» στη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος.

Παράλληλα, είπε ότι η Κύπρος, ως περιφερειακός παράγοντας και προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ, «θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επιστροφή στις διπλωματικές προσπάθειες».

Σε σχέση με το drone που χτύπησε στο Ακρωτήρι, είπε ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «επιβεβαιώνει ότι κανένα τέτοιο drone δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει διερευνήσει την υπόθεση λεπτομερώς λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ερωτηθείς εάν το drone θα μπορούσε να προέρχεται από τη Χεζμπολάχ, είπε ότι «δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει» κα ότι «η Χεζμπολάχ είναι ανεξάρτητη οντότητα». Επίσης, εξέφρασε τη θέση ότι πιθανώς «οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αναπτύξει ένα αντίγραφο του εν λόγω drone Shahed».

Για τις δηλώσεις που αποδίδονται στον διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Τζαμπάρι, ο οποίος προειδοποίησε για πυραυλικές επιθέσεις στην Κύπρο ο πρέσβης απέρριψε τα σχόλια αυτά λέγοντας ότι ο Τζαμπάρι δεν είναι υπηρεσιακός στρατηγός και ούτε επίσημος εκπρόσωπος των Φρουρών και ως εκ τούτου δεν εκπροσωπεί την επίσημη ιρανική πολιτική.

Είπε ότι η κρίση «επηρεάζει όλους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λόγω της γεωγραφίας της» και, ως εκ τούτου, είναι «προς το συμφέρον της Κύπρου να πιέσει την Ευρώπη για τον τερματισμό του πολέμου».

Τέλος, απέρριψε τις αναφορές για πυραυλική επίθεση με στόχο τον Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντάς τις ως «καθαρή προπαγάνδα» και είπε ότι το Ιράν «δεν έχει την εμβέλεια για να φτάσει» σε τέτοιες περιοχές.

