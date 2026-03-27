Πρέσβης Ιράν στη Λευκωσία: Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο - Οι βάσεις δεν είναι στόχος

Ο Ιρανός πρέσβης μίλησε και για την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι, λέγοντας πως δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν 

Συνέντευξη του πρέσβη του Ιράν στη Λευκωσία, στο Cyprus - Mail 

Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση και οι βρετανικές βάσεις δεν είναι στόχος, δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν στην Λευκωσία, Αλιρεζά Σαλαριάν, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Cyprus Mail.

Σε συνέντευξή του, αναφερόμενος στις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, ο Σαλαριάν δήλωσε ότι δεν υπήρχε «κανένα σημάδι πρόκλησης» από την Κύπρο ή τις βρετανικές βάσεις και τόνισε ότι το Ιράν «δεν είχε καμία αναφορά ότι οι βάσεις πραγματοποίησαν οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».

Πρόσθεσε ότι οι ιρανικές εκτιμήσεις ευθυγραμμίζονται με τις δημόσιες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται επιθετικά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχει επομένως καμία δικαιολογία να θεωρούνται στόχος».

Όταν ρωτήθηκε αν οι βρετανικές βάσεις θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ιρανικά αντίποινα, ο Salarian διαβεβαίωσε ότι «δεν αποτελούν πράγματι στόχο» και δεν τις θεωρεί εμπλεκόμενες «με οποιονδήποτε τρόπο» στη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος.

Παράλληλα, είπε ότι η Κύπρος, ως περιφερειακός παράγοντας και προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ, «θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επιστροφή στις διπλωματικές προσπάθειες».

Σε σχέση με το drone που χτύπησε στο Ακρωτήρι, είπε ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «επιβεβαιώνει ότι κανένα τέτοιο drone δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει διερευνήσει την υπόθεση λεπτομερώς λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ερωτηθείς εάν το drone θα μπορούσε να προέρχεται από τη Χεζμπολάχ, είπε ότι «δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει» κα ότι «η Χεζμπολάχ είναι ανεξάρτητη οντότητα». Επίσης, εξέφρασε τη θέση ότι πιθανώς «οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αναπτύξει ένα αντίγραφο του εν λόγω drone Shahed».

Για τις δηλώσεις που αποδίδονται στον διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Τζαμπάρι, ο οποίος προειδοποίησε για πυραυλικές επιθέσεις στην Κύπρο ο πρέσβης απέρριψε τα σχόλια αυτά λέγοντας ότι ο Τζαμπάρι δεν είναι υπηρεσιακός στρατηγός και ούτε επίσημος εκπρόσωπος των Φρουρών και ως εκ τούτου δεν εκπροσωπεί την επίσημη ιρανική πολιτική.

Είπε ότι η κρίση «επηρεάζει όλους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λόγω της γεωγραφίας της» και, ως εκ τούτου, είναι «προς το συμφέρον της Κύπρου να πιέσει την Ευρώπη για τον τερματισμό του πολέμου».

Τέλος, απέρριψε τις αναφορές για πυραυλική επίθεση με στόχο τον Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντάς τις ως «καθαρή προπαγάνδα» και είπε ότι το Ιράν «δεν έχει την εμβέλεια για να φτάσει» σε τέτοιες περιοχές.

Διαβάστε επίσης

19:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης της NASA μοιράστηκε εικόνα «διαστημικών πλοκαμιών» που εμφανίστηκαν στον ΔΔΣ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για την 17χρονη από τη Φυλή - Εντοπίστηκε στην Κρήτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με σχολικές τσάντες οι παίκτες του Ιράν – Ο λόγος της κίνησης αυτής

19:16LIFESTYLE

Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ξεκινά το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» - Εικόνες

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η επιχείρηση στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε εβδομάδες, όχι μήνες

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Χτυπήματα σε εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου και πυρηνικό αντιδραστήρα

18:31ΚΥΠΡΟΣ

Πρέσβης Ιράν στη Λευκωσία: Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο - Οι βάσεις δεν είναι στόχος

18:28LIFESTYLE

Η φωτογραφία της Ιωάννας Τούνη έξω από τη δικαστική αίθουσα μετά τη διακοπή της δίκης για το revenge porn

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

18:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Δείτε live την Ακολουθία από τον ιερό ναό Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού

18:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Τζιλ Μπάιντεν... πυροβολεί το πόδι του

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ντομπρόβσκις: Χαμηλότερη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας - Το πακέτο μέτρων της Κομισιόν

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έναρξη συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ τα βρήκε… σκούρα με τα ελληνικά ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που διέρρευσε το Ιράν από τον λογαριασμό του διευθυντή του FBI

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η επιχείρηση στο Ιράν θα ολοκληρωθεί σε εβδομάδες, όχι μήνες

19:16LIFESTYLE

Τα δάκρυα του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τον Μπρούκλιν: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ξεκινά το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» - Εικόνες

10:47ΕΥ ΖΗΝ

Μελάνια τατουάζ και καρκίνος: Τι γνωρίζουν οι επιστήμονες για τον πιθανό κίνδυνο

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ