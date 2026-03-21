Αναστάτωση με πληροφορίες για χτύπημα από υποβρύχιο στα ύδατα του ψευδοκράτους στην Κύπρο

Αναστάτωση έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες με την ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από υποβρύχιο στα χωρικά ύδατα των κατεχομένων της Κύπρου.

Το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (DMM) της Προεδρίας Επικοινωνιών της Τουρκίας διέψευσε τον ισχυρισμό.

Σε δήλωση που έγινε στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Center for Combating Disinformation (DMM), αναφέρθηκε: «Ο ισχυρισμός που κυκλοφορεί σε ορισμένους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης ότι «πολλοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από υποβρύχιο στα χωρικά ύδατα της ΤΔΒΚ» περιέχει παραπληροφόρηση. Δεν υπήρξε καμία απολύτως βολή στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας ή της ΤΔΒΚ».

«Έχει διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω βολές έγιναν σε διεθνή ύδατα. Το κοινό καλείται έντονα να μην πιστεύει αβάσιμες αναρτήσεις που προορίζονται για χειραγώγηση. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο δηλώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες επίσημες αρχές», αναφέρει η δήλωση.

Bu sabah Türkiye'ye bakan Karpaz'daki BALALAN köyü açıklarında,KKTC KARA SULARI İÇİNDE bir denizaltından birçok füze fırlatıldı.Görüntüyü bir balıkçı çekti.Büyük ihtimalle ABD-İsrail'dir.Radarlarımız ve sahil güvenlik bunu tespit etmedi mi?Bu egemenlik ihlali ve provokasyondur pic.twitter.com/kpmSc8cKsf — Sabahattin İsmail (@sabahatinismail) March 21, 2026

