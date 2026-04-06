INS Aridaman: Η "σιωπηλή ισχύς" της Ινδίας ενισχύει την πυρηνική αποτροπή στη θάλασσα

Οι νέες μονάδες σηματοδοτούν σημαντική ενίσχυση της ναυτικής ισχύος και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας

Η Ινδία ενέταξε την Παρασκευή το τρίτο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων (SSBN), το INS Aridaman, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής της στη θάλασσα. Το Ινδικό Ναυτικό παρέλαβε επίσης τη σύγχρονη φρεγάτα stealth INS Taragiri σε ξεχωριστή τελετή.

Ο Υπουργός Άμυνας, Rajnath Singh, προήδρευσε στις τελετές ένταξης. Οι νέες μονάδες σηματοδοτούν σημαντική ενίσχυση της ναυτικής ισχύος και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας.

Δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση για το INS Aridaman. Ο Singh έγραψε λακωνικά: «Shabd nahi, shakti hai ‘Aridaman’» – «Το Aridaman δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι δύναμη».

Με την ένταξη του INS Aridaman, η Ινδία θα διαθέτει για πρώτη φορά τρία επιχειρησιακά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων. Το νέο, μεγαλύτερο σκάφος (~7.000 τόνοι) μπορεί να μεταφέρει περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε σχέση με τα προηγούμενα INS Arihant και INS Arighaat.

Είναι εξοπλισμένο με πυραύλους K-15 αλλά και τους πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους K-4, με εμβέλεια περίπου 3.500 χλμ., διαθέτοντας σχεδόν διπλάσιο αριθμό σωλήνων εκτόξευσης.

Η Ινδία κατασκευάζει ήδη ένα τέταρτο υποβρύχιο, ενώ παράλληλα προωθεί πρόγραμμα πυρηνοκίνητων επιθετικών υποβρυχίων (SSN), με σχέδιο εγχώριας κατασκευής και μίσθωσης ενός από τη Ρωσία.

Το INS Aridaman αποτελεί κρίσιμο μέρος της «πυρηνικής τριάδας» της Ινδίας – δηλαδή της δυνατότητας εκτόξευσης πυρηνικών όπλων από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Στο κλειστό αυτό κλαμπ ανήκουν επίσης οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην αποτροπή: ακόμη και μετά από πυρηνική επίθεση, η χώρα διατηρεί τη δυνατότητα ανταπόδοσης – κάτι που καθιστά τα υποβρύχια ιδιαίτερα ισχυρό μέσο αποτροπής.

Παράλληλα, η φρεγάτα INS Taragiri, περίπου 6.670 τόνων, σχεδιάστηκε για πολλαπλές αποστολές: από πολεμικές επιχειρήσεις υψηλής έντασης μέχρι αντιπειρατικές δράσεις, επιτήρηση ακτών και ανθρωπιστικές αποστολές.

Διαθέτει τεχνολογία stealth, σύγχρονα ραντάρ και συστήματα sonar, καθώς και πυραυλικά συστήματα όπως οι BrahMos, που ενισχύουν σημαντικά την επιχειρησιακή της ισχύ.

Ο Singh τόνισε ότι η Ινδία, με ακτογραμμή άνω των 11.000 χλμ. και με το 95% του εμπορίου της να πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης, χρειάζεται ένα ισχυρό ναυτικό για την προστασία των θαλάσσιων οδών και της ενεργειακής ασφάλειας.

Επισήμανε επίσης ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ νέες απειλές, όπως παρεμβολές σε GPS και δορυφορικά συστήματα, καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επιτήρηση και την τεχνολογική υπεροχή.

Η Ινδία, όπως είπε, επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της ως υπεύθυνη και ισχυρή ναυτική δύναμη, ικανή να προστατεύει τα συμφέροντά της αλλά και τη διεθνή εμπορική ναυτιλία.

