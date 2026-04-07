Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο - Δύο συλλήψεις

Σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Αμερικανός ράπερ Offset, αφού δέχτηκε πυροβολισμό στο λόμπι ενός ξενοδοχείου-καζίνο στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του, ο ράπερ «βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Η κατάστασή του είναι σταθερή και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση».

Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, μετά τις 19.00 (τοπική ώρα) όταν «ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό που συνέβη σε χώρο στάθμευσης τη Δευτέρα έξω από το ξενοδοχείο-καζίνο Seminole Hard Rock Hollywood, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, και μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Hollywood. Η αστυνομία του Seminole έφτασε αμέσως στον τόπο του συμβάντος και η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Δύο άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο χώρος είναι ασφαλής και δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό».

Μαζί με τον Offset ήταν και ο ράπερ Lil Tjay.

Ο Offset ήταν μέλος των Migos, ενός μουσικού συγκροτήματος από το Λόρενσβιλ της Τζόρτζια, που ιδρύθηκε το 2008, μαζί με τον ράπερ Quavo και τον ξάδερφό του Takeoff, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό το 2022.

Ο Offset και η Cardi B παντρεύτηκαν κρυφά τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Ατλάντα και πήραν διαζύγιο το 2024. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά.