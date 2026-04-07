Eπίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη: Τι γνωρίζουμε για τους δράστες

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε σήμερα (7/4) στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη: Ένας ένοπλος σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν, ενώ οι τουρκικές αρχές φέρεται να είχαν λάβει προειδοποιήσεις για πιθανή επίθεση ημέρες πριν από το περιστατικό

  • Στην τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν.
  • Οι δράστες φορούσαν στολές παραλλαγής, κρατούσαν σακίδια και πιθανόν μετέφεραν εκρηκτικά, ενώ δύο από αυτούς ήταν αδέλφια.
  • Η ανταλλαγή πυροβολισμών διήρκεσε περίπου 10 λεπτά και προκλήθηκαν τραυματισμοί σε δύο αστυνομικούς.
  • Οι τουρκικές αρχές είχαν λάβει προειδοποιήσεις για πιθανή επίθεση πριν το περιστατικό και είχαν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το προξενείο μετά τον πόλεμο στη Γάζα.
  • Το ισραηλινό προξενείο ήταν κλειστό και μόνο αστυνομικοί βρισκόντουσαν μπροστά στο κτήριο κατά τη στιγμή της επίθεσης.
Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε σήμερα (7/4) στο Ισραηλινό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς κορυφώνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν. Τρεις πάνοπλοι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτήριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες να αντιλαμβάνονται νωρίς την απειλή ασφαλείας και να προσπαθούν να τους ακινητοποιήσουν.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες. Ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι, διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους στην Τουρκία. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες συνδέουν τους δράστες με το «Ισλαμικό Κράτος», ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα.

Εξτρεμιστές με ποινικό μητρώο οι δράστες

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει δεσμούς με μια θρησκευτική εξτρεμιστική οργάνωση και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, που είναι αδέρφια, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών».

Μιλώντας στο CNN Turk, ο δημοσιογράφος Ταμέρ Οσκάι δήλωσε ότι η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε λάβει προφυλάξεις ημέρες νωρίτερα για πιθανή επίθεση. Σύμφωνα με τον Οσκάι, οι τρεις δράστες είχαν ως στόχο να φτάσουν στο γραφείο του έβδομου ορόφου του προξενείου σε ένα κτίριο της πλατείας περίπου μισή ώρα πριν από τους πυροβολισμούς.

Οι δράστες -δύο εκ των οποίων ήταν αδέλφια- σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν με νοικασμένο αυτοκίνητο από τη Νικομήδεια. Ο διευθυντής ειδήσεων του NTV Istanbul, Γιαγκίζ Σενκάλ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι έφτασαν στην περιοχή φορώντας ρούχα παραλλαγής και κρατούσαν σακίδια. με τα τοπικά Μέσα να αναφέρουν ότι πιθανότατα έφεραν εκρηκτικά.

Το προξενείο της Κωνσταντινούπολης σημειωτέον ήταν κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα και μόνο αστυνομικοί ήταν παρόντες μπροστά από το κτήριο για λόγους ασφαλείας. Τα μέτρα ασφαλείας μπροστά από το Ισραηλινό Προξενείο είχαν αυξηθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εμφανίζει τον Τραμπ σαν καρικατούρα του Χίτλερ: «Η Αμερική θα καταστραφεί από αυτόν»

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα υπομνήματα και οι δηλώσεις των 11 «γαλάζιων» βουλευτών στην Επιτροπή Δεοντολογίας

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

15:11ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Πάσχα που δεν σε επιβαρύνει: Τι σημαίνει τελικά smart spending

15:05ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μωβ μέδουσα επιστρέφει στις ελληνικές θάλασσες

14:55WHAT THE FACT

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πρωτοφανή εικόνα της ανώτερης ατμόσφαιρας του Δία

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: Στις 29 Ιουνίου ορίστηκε η δίκη για τους συλληφθέντες εγκαυματίες

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ

14:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι αύριο η πληρωμή - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

14:41ANNOUNCEMENTS

L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: H στιγμή της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση και μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού: Ανήλικοι βγήκαν στην λεωφόρο με ηλεκτρικά πατίνια

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη: Τι γνωρίζουμε για τους δράστες

14:02ΕΥ ΖΗΝ

5 αποφθέγματα για την κατάθλιψη από τον αξέχαστο Ρόμπιν Γουίλιαμς

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση και μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού: Ανήλικοι βγήκαν στην λεωφόρο με ηλεκτρικά πατίνια

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: H στιγμή της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

14:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι αύριο η πληρωμή - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

14:02ΕΥ ΖΗΝ

5 αποφθέγματα για την κατάθλιψη από τον αξέχαστο Ρόμπιν Γουίλιαμς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ