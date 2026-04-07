Πυροβολισμοί με νεκρό μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Σκληρές εικόνες

Επίθεση πραγματοποιήθηκε στο ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν και συγκεκριμένα ένας είναι νεκρός και δύο τραυματίες. Υπάρχουν και δύο τραυματίες αστυνομικοί καθώς είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα στην οδό Μπουγιουκντερέ, έναν πολυσύχναστο δρόμο. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που διήρκεσε λίγα λεπτά, πολλοί πολίτες κρύφτηκαν πίσω από τα οχήματά τους για να αποφύγουν τραυματισμούς.

Έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το προξενείο. Πάντως το ισραηλινό προξενείο ήταν κλειστό για αρκετό διάστημα και συγκεκριμένα είχε εκκενωθεί αφού το Ισραήλ ανακάλεσε το διπλωματικό και προξενικό του προσωπικό από την Τουρκία για λόγους ασφαλείας μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι δράστες μετακινήθηκαν από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα και οι δύο εξ αυτών ήταν αδέρφια.

Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν προσδιοριστεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας άλλος από τους δύο επιτιθέμενους, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά.

Το CNN Turk μετέδωσε ότι οι δράστες επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο, και συγκεκριμένα στον 7ο όροφο όπου είναι οι εγκαταστάσεις του ισραηλινού προξενείου, οι δυνάμεις ασφαλείας τους απέτρεψαν με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν»

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης δήλωσε σε δελτίο Τύπου: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών».

Αλί Γκιουρλέκ: «Έχει ξεκινήσει έρευνα»

Στην αρχική του δήλωση, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το Ισραηλινό Προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς έχουν αναλάβει την έρευνα. Οι εισαγγελείς μας μετέβησαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνές τους. Προκειμένου να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες μονάδες επιβολής του νόμου υπό τον συντονισμό της Γενικής Εισαγγελίας μας και η έρευνα διεξάγεται σχολαστικά και ολοκληρωμένα».

Κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης: Μυρίζει προβοκάτσια

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, έκανε επίσης δηλώσεις στο σημείο. Ο Γκιουλ δήλωσε: «Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε και δύο συνελήφθησαν τραυματίες. Ήρθαν με αυτοκίνητο. Συγχαίρω ολόκληρη την ομάδα ασφαλείας. Δόξα τω Θεώ, χάρη στις προφυλάξεις και τα μέτρα, το ξεπεράσαμε με ελάχιστες ζημιές. Η επαλήθευση ταυτότητας και οι έρευνες για τις διασυνδέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι μια πράξη που μυρίζει προβοκάτσια. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τράπεζες, επιχειρήσεις και ένα προξενείο στο πίσω μέρος αυτής της περιοχής. Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα ή διπλωματική παρουσία σε αυτό το προξενείο εδώ και 2,5 χρόνια. Όλες οι μονάδες μας έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους».

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail konsolosluğu civarında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı:



Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. 3 kişinin tamamı da etkisiz hale getirildi. Birisi ölü olarak ele geçirildi, iki kişi de yaralı olarak ele geçirildi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#SONDAKİKA | Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde hareketli anlar;



Silah sesleri duyuldu. Çatışma çıktığı bilgileri geliyor.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde silah sesleri duyuldu. Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 kişinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde saldırı girişiminde bulunan 3 şahıs etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan çatışmada 2 polisimiz yaralandı.



3 kişi etkisiz hale getirildi.



TEM'den Levent - Beşiktaş yönüne çıkışlar kapatıldı!

Büyükdere Cad. üzerinde trafik akışı durduruldu!

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada saldırganların etkisiz hale getirildikten sonra cesetleri ambulansla taşınırken.

