Γκαλιμπάφ: Παραβιάστηκαν τρεις ρήτρες της συμφωνίας - Η κατάπαυση του πυρός «δεν είναι λογική»

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι ήδη παραβιάζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Δήλωσε ότι τρεις βασικές ρήτρες μιας πρότασης 10 σημείων παραβιάστηκαν πριν ακόμη ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, προσθέτοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες μια διμερής κατάπαυση του πυρός ή η διεξαγωγή συνομιλιών είναι παράλογη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, την είσοδο ενός «drone» στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση αναγνώρισης του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι ο Καλιμπάφ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Abbas Araqchi, θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.