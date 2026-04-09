Παγιδευμένα με νάρκες τα Στενά του Ορμούζ - Το Ιράν έδωσε «εναλλακτικές διαδρομές» στα πλοία

Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη την επιβολή υποχρεωτικών εναλλακτικών δρομολογίων για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μπροστά στον κίνδυνο ναυτικών ναρκών.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι ο θαλάσσιος διάδρομος, μέσω του οποίου ρέει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, λειτουργεί και πάλι με περιορισμούς μετά από αποκλεισμό που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και έχει ενισχύσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «όλα τα πλοία που προτίθενται να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ ενημερώνονται ότι, προκειμένου να τηρήσουν τις αρχές της ναυτικής ασφάλειας και να προστατευθούν από πιθανές συγκρούσεις με νάρκες, πρέπει να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές»

Επιπλέον, παρουσίασε ένα σχέδιο που καθορίζει μια διαδρομή εισόδου στον Περσικό Κόλπο από τη Θάλασσα του Ομάν προς τα βόρεια, περνώντας από το νησί Λαράκ, και μια διαδρομή εξόδου προς τον Κόλπο του Ομάν από τα νότια του ίδιου νησιού, και οι δύο υπό τον συντονισμό του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με την ιρανική ελίτ, τα πλοία που διέρχονται από το στενό «θα πρέπει να συντονίζονται με την CGRI και, μέχρι νεωτέρας, να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για τη διέλευση» από αυτή τη στρατηγική οδό.

Η ανακοίνωση ακολούθησε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, λιγότερο από μία ώρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ντόναλντ Τραμπ, να επιτεθεί στο Ιράν εάν δεν δεχόταν μια συμφωνία για το άνοιγμα του στενού.

Αφού καταγράφηκε πτώση της κυκλοφορίας έως και 97% από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, η κίνηση στο στενό έδειξε σημάδια «ζωής» μετά τη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία θα επιτρέψει την «ασφαλή διέλευση» μέσω της πλωτής οδού.

Ωστόσο, την ίδια ημέρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη διακοπή της ναυσιπλοΐας των πετρελαιοφόρων ως απάντηση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς του Λιβάνου, μια εκδοχή που ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε.

Η επαναλειτουργία του Ορμούζ ήταν κεντρικό αίτημα της διεθνούς κοινότητας και, ειδικότερα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος απείλησε επανειλημμένα να επιτεθεί στις ιρανικές υποδομές εάν δεν αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

