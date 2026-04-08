Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων: Έκλεισε ξανά το Στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Στενό του Ορμούζ έκλεισε ξανά. Ο λόγος που αναφέρθηκε είναι η παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν ανέφερε νέες εκρήξεις στον Περσικό Κόλπο. Σημειώθηκαν σε διυλιστήριο στο νησί Λαουάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Η αιτία ήταν αρχικά άγνωστη.

Το διυλιστήριο πετρελαίου στη Λαουάν έγινε στόχος «εχθρικής, ύπουλης επίθεσης», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο την εθνική εταιρεία πετρελαίου.

Το Ιράν απευθύνει τελεσίγραφο στον Λίβανο: Θα αποσυρθούμε από τη συμφωνία.

Το Ιράν δήλωσε ότι η διακοπή των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ήταν μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ και ότι θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγή, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης αρχίσει να εντοπίζουν στόχους σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Το ιρανικό Press TV, επικαλούμενο μια πηγή, ανέφερε ότι το Ιράν θα τιμωρήσει το Ισραήλ για τις επιθέσεις του στη Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «παραβίαση της εκεχειρίας».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Fars, τα πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ ακινητοποιήθηκαν μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης