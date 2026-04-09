Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια
Έως το πρωί της Πέμπτης παρά την εκτεταμένη επιχείρηση παρέμενε ασύλληπτος
Αναστάτωση επικρατεί την πόλη Daejeon της Νότιας Κορέας με πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, εξαιτίας ενός λύκου...
Το άγριο ζώο δραπέτευσε από το θεματικό πάρκο O-World πυροδοτώντας μία τεράστια αναζήτησή του με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον στρατό.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον λύκο να περιφέρεται στη μέση ενός δρόμου.
Ο αρσενικός λύκος – γεννημένος το 2024, βάρους περίπου 30 κιλών – δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο, ο οποίος βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, την Τετάρτη και τουλάχιστον έως το πρωί της Πέμπτης παρέμενε ελεύθερος, υποχρεώνοντας ένα κοντινό σχολείο να κλείσει για λόγους ασφαλείας.
Ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής είπε ότι είχαν αναπτύξει drones με κάμερες ως μέρος της έρευνας, αλλά έπρεπε να τα αποσύρουν λόγω βροχής.
Οι Korea Times επικαλέστηκαν έναν αξιωματούχο της O-World που είπε: «Διεξάγουμε καθημερινές επιθεωρήσεις σε κάθε περίβλημα πριν ανοίξουμε και ένας λύκος έλειπε. Αφού ελέγξαμε το CCTV, επιβεβαιώσαμε ότι είχε σκάψει το χώμα στο κάτω μέρος του περιβλήματος και διέφυγε».