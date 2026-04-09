Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

Αναστάτωση επικρατεί την πόλη Daejeon της Νότιας Κορέας με πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, εξαιτίας ενός λύκου...

Το άγριο ζώο δραπέτευσε από το θεματικό πάρκο O-World πυροδοτώντας μία τεράστια αναζήτησή του με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον στρατό.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον λύκο να περιφέρεται στη μέση ενός δρόμου.

?[주의] 대전오월드 늑대 탈출



대전 오월드 동물원에서 새끼 늑대(2024년생 수컷, 1살) 1마리가 탈출해 수색, 포획 작업을 벌이고 있습니다. 시민들께서는 각별히 안전에유의해주시기 바랍니다. #오월드늑대 #오월드탈출늑대 #오월드늑대탈출 pic.twitter.com/xlKFKKAAuQ — 대전광역시 (@DreamDaejeon) April 8, 2026

Ο αρσενικός λύκος – γεννημένος το 2024, βάρους περίπου 30 κιλών – δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο, ο οποίος βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, την Τετάρτη και τουλάχιστον έως το πρωί της Πέμπτης παρέμενε ελεύθερος, υποχρεώνοντας ένα κοντινό σχολείο να κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής είπε ότι είχαν αναπτύξει drones με κάμερες ως μέρος της έρευνας, αλλά έπρεπε να τα αποσύρουν λόγω βροχής.

Οι Korea Times επικαλέστηκαν έναν αξιωματούχο της O-World που είπε: «Διεξάγουμε καθημερινές επιθεωρήσεις σε κάθε περίβλημα πριν ανοίξουμε και ένας λύκος έλειπε. Αφού ελέγξαμε το CCTV, επιβεβαιώσαμε ότι είχε σκάψει το χώμα στο κάτω μέρος του περιβλήματος και διέφυγε».