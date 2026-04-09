Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

Έως το πρωί της Πέμπτης παρά την εκτεταμένη επιχείρηση παρέμενε ασύλληπτος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

Στιγμιότυπο από πόλη της Νότιας Κορέας

Αναστάτωση επικρατεί την πόλη Daejeon της Νότιας Κορέας με πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, εξαιτίας ενός λύκου...

Το άγριο ζώο δραπέτευσε από το θεματικό πάρκο O-World πυροδοτώντας μία τεράστια αναζήτησή του με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον στρατό.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον λύκο να περιφέρεται στη μέση ενός δρόμου.

Ο αρσενικός λύκος – γεννημένος το 2024, βάρους περίπου 30 κιλών – δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο, ο οποίος βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, την Τετάρτη και τουλάχιστον έως το πρωί της Πέμπτης παρέμενε ελεύθερος, υποχρεώνοντας ένα κοντινό σχολείο να κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής είπε ότι είχαν αναπτύξει drones με κάμερες ως μέρος της έρευνας, αλλά έπρεπε να τα αποσύρουν λόγω βροχής.

Οι Korea Times επικαλέστηκαν έναν αξιωματούχο της O-World που είπε: «Διεξάγουμε καθημερινές επιθεωρήσεις σε κάθε περίβλημα πριν ανοίξουμε και ένας λύκος έλειπε. Αφού ελέγξαμε το CCTV, επιβεβαιώσαμε ότι είχε σκάψει το χώμα στο κάτω μέρος του περιβλήματος και διέφυγε».

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

13:18WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:53ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

12:53WHAT THE FACT

Κάτω από την επιφάνεια: Οι «αόρατοι γίγαντες» που αλλάζουν το θαλάσσιο τοπίο

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

12:50ΥΓΕΙΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει τις «νταντάδες της γειτονιάς» στις Πρώτες Βοήθειες

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Ετοιμαζόμαστε για παραγγελία νέου FSRU - Έρχονται νέες συμφωνίες της Atlantic SEE για LNG έως το καλοκαίρι

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

12:34ΥΓΕΙΑ

Αντιδρά και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στο νέο σύστημα παραπομπών - «Gatekeeping με ανεπάρκειες στον προσωπικό γιατρό»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για το Πάσχα ζητά το ΚΚΕ

12:18SCENARIO

Η πολιτική δεν είναι «κομιλφό»: Η επιστροφή στην «προεκλογική κανονικότητα»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

12:12LIFESTYLE

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του, λέει τώρα το Reuters

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου: Ενέκρινε τη συγχώνευση της JUMBO με την Herald Greece 2

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ