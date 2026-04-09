Κάτω από την επιφάνεια: Οι «αόρατοι γίγαντες» που αλλάζουν το θαλάσσιο τοπίο

Snapshot Η μελέτη του Εθνικού Ιντούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας αναλύει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης υποθαλάσσιων φαραγγιών κατά μήκος των ιταλικών ακτών και τους κινδύνους για τις παράκτιες περιοχές.

Η εξέλιξη των υποθαλάσσιων φαραγγιών καθορίζεται κυρίως από την τεκτονική δραστηριότητα και την εγγύτητα σε εκβολές ποταμών, που επηρεάζουν τη σταθερότητα των ηπειρωτικών περιθωρίων.

Τα υποθαλάσσια φαράγγια λειτουργούν ως βασικές οδοί μεταφοράς ιζημάτων προς τα βαθιά νερά και είναι ευαίσθητα σε γεωλογικές διεργασίες και παράκτια δυναμική.

Η βαρυτική αστάθεια στις υποθαλάσσιες πλαγιές προκαλεί μετακίνηση των φαραγγιών προς την ακτογραμμή, γεγονός που έχει άμεσες επιπτώσεις στους φυσικούς κινδύνους στη Μεσόγειο.

Η γνώση αυτή είναι κρίσιμη για την προστασία υποδομών και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων σε σεισμικά ενεργές και παράκτιες ζώνες της Ιταλίας.

Νέα επιστημονική μελέτη ρίχνει φως στους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τα υποθαλάσσια φαράγγια κατά μήκος των ιταλικών ακτών, αναδεικνύοντας παράλληλα πιθανούς κινδύνους για τις παράκτιες περιοχές.

Η έρευνα, που συντονίστηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Earth & Environment του ομίλου Nature, εξετάζει σε βάθος την εξέλιξη αυτών των εντυπωσιακών γεωμορφολογικών σχηματισμών.

Τι είναι τα υποθαλάσσια φαράγγια

Πρόκειται για βαθιές τομές στον πυθμένα της θάλασσας, αντίστοιχες με τα φαράγγια της ξηράς αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των ηπειρωτικών περιθωρίων, λειτουργώντας ως δυνητικός παράγοντας κινδύνου για τις ακτές.

Οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερες από 2.700 κεφαλές υποθαλάσσιων φαραγγιών, δηλαδή τα πιο ρηχά σημεία τους κοντά στην ακτογραμμή. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν μοντέλο μηχανικής μάθησης, το οποίο συνδύασε δεδομένα βαθυμετρίας, σεισμικότητας, παραμορφώσεων του φλοιού της Γης και μετρήσεις από δορυφορική γεωδαισία.

Καθοριστικός ο ρόλος σεισμών και ποταμών

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τεκτονική δραστηριότητα και η εγγύτητα σε εκβολές ποταμών αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη και την «υποχώρηση» των φαραγγιών προς την ακτή.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα υποθαλάσσια φαράγγια είναι δυναμικά συστήματα, ιδιαίτερα ευαίσθητα τόσο σε βαθιές γεωλογικές διεργασίες όσο και στη μεταφορά ιζημάτων από τις ακτές. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην κατανόηση φυσικών κινδύνων στη Μεσόγειο.

«Η έρευνα βασίστηκε σε πληθώρα δημόσιων δεδομένων, ευρωπαϊκών και εθνικών, πολλά από τα οποία προέρχονται από το INGV – από δορυφορικά έως βαθυμετρικά στοιχεία», εξηγεί ο διευθυντής του Τμήματος Σεισμών του Ινστιτούτου, Σαλβατόρε Στραμόντο. «Η Ιταλία συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που παρέχουν ελεύθερα τόσο πλούσιο γεωφυσικό και γεωμορφολογικό υλικό, γεγονός που ενισχύει την αξιολόγηση των φαινομένων και τα εργαλεία ανάλυσης φυσικών κινδύνων».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο συνδυασμός σεισμικής δραστηριότητας και παροχής ιζημάτων από ποτάμια ευνοεί τη βαρυτική αστάθεια στις υποθαλάσσιες πλαγιές. Αυτό οδηγεί σταδιακά στη μετακίνηση των κεφαλών των φαραγγιών προς την ακτογραμμή.

«Τα υποθαλάσσια φαράγγια αποτελούν βασικές οδούς μεταφοράς ιζημάτων προς τα βαθιά νερά», σημειώνει ο ερευνητής του INGV, Νικολό Παρίνο. «Με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και τεχνητής νοημοσύνης, καταφέραμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξή τους και τη σχέση μεταξύ τεκτονικών διεργασιών και παράκτιας δυναμικής».

Κίνδυνοι για τις ακτές και τις υποδομές

Όπως επισημαίνει ο ανώτερος ερευνητής Πιερφραντσέσκο Μπουράτο, η ιταλική χερσόνησος περιβάλλεται από σεισμικά ενεργά περιθώρια, ενώ η ακτογραμμή της –που ξεπερνά τα 8.000 χιλιόμετρα– εκτίθεται σε πολλαπλές διεργασίες που μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον βυθό όσο και τις παράκτιες ζώνες.

Η νέα αυτή γνώση θεωρείται κρίσιμη για την προστασία υποδομών και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για πιο εξειδικευμένες μελέτες σχετικά με την εξέλιξη του θαλάσσιου πυθμένα και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και παρακολούθησης.