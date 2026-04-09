Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

Μια ασυνόδευτη 12χρονη εντόπισαν αστυνομικοί σε λεωφορείο της ΟΣΥ στην οδό Βάρης – Κορωπίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη είπε στους αστυνομικούς πως έφυγε από το σπίτι της γιατί την κακοποιούσαν οι γονείς της.

Η μητέρα της 12χρονης συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, ενώ αναζητείται ο πατέρας που διαφεύγει της σύλληψης.

Η μητέρα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο.

Προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Βάρης–Βουλιαγμένης.

