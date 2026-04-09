«Ο γάμος συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου» - Τι έδειξε επιστημονική μελέτη

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να συμπεριληφθεί στους δείκτες για τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 

Διονυσία Προκόπη

Ο γάμος φαίνεται πως κάνει καλό στην υγεία, καθώς μια νέα αμερικανική μελέτη υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που έχουν παντρευτεί, έχουν χαμηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο.

Παρόλο που για χιλιάδες χρόνια ήταν ένας καθολικός θεσμός στις κοινωνίες, τα ποσοστά των γάμων μειώνονται τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μια όλο και μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων, χάνει ένα «πιθανό πλεονέκτημα υγείας», λέει στο CNN ο ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς , Δρ. Άντριου Τσέρλιν. Και θέτει το αμφιλεγόμενο ερώτημα: «ο γάμος κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς ή οι πιο υγιείς άνθρωποι είναι αυτοί που παντρεύονται;»

Η μελέτη παρατήρησης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό «Cancer Research Communications» υποστηρίζει ότι ο γάμος ενδέχεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης της περιόδου 2015-2022, για ενήλικες 30 ετών και πάνω, από 12 πολιτείες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ποσοστά καρκίνου ήταν κατά 68% υψηλότερα μεταξύ των ανδρών που δεν είχαν παντρευτεί ποτέ, σε σύγκριση με τους άνδρες που είχαν παντρευτεί κάποια στιγμή στη ζωή τους. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμη υψηλότερο, στο 83%, για τις γυναίκες που δεν είχαν παντρευτεί ποτέ.

Οι συγγραφείς της μελέτης αναγνωρίζουν πολλαπλές αιτίες για αυτά τα ευρήματα. Κάποιοι γυναικολογικοί καρκίνοι, όπως του ενδομήτριου και των ωοθηκών, συσχετίζονται με τους αναπαραγωγικούς μηχανισμούς, δηλαδή οι γυναίκες που έχουν γεννήσει, έχουν μικρότερο κίνδυνο να τους εμφανίσουν.

Για τους ηλικιωμένους, η έρευνα εντοπίζει ενίσχυση της θετικής επίδρασης του γάμου στην υγεία με την πάροδο του χρόνου, τονίζει ο Δρ. Πάουλο Πινέιρο, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επιδημιολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν, επίσης, ότι τα άτομα που είναι παντρεμένα είναι λιγότερο πιθανό να υιοθετήσουν βλαπτικές για την υγεία συμπεριφορές, όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, επισημαίνοντας δεδομένα που δείχνουν ότι ο γάμος συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα και του τραχήλου της μήτρας. «Εάν είστε άγαμοι και πιο απομονωμένοι, είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχετε σε προληπτικούς ελέγχους», δήλωσε ο Δρ. Πινέιρο.

Επίσης, τονίζονται παράγοντες όπως το γεγονός ότι τα παντρεμένα άτομα έχουν καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ. Από την άλλη, η Δρ. Τζόαν ΝτελΦατόρε, υποστηρίζει ότι οι βελτιωμένες εκβάσεις υγείας σε παντρεμένα άτομα, συχνά αντικατοπτρίζουν συστήματα επιβράβευσης για τον θεσμό και όχι τον ίδιο τον γάμο. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ πολλά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας επεκτείνουν την κάλυψη στους συζύγους, αλλά αποκλείουν άλλα άτομα. Η ίδια, μάλιστα, δηλώνει ότι τέτοιες πολιτικές συμβάλλουν σε μια εσφαλμένη ιδέα ότι ο ίδιος ο γάμος είναι αυτό που οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα υγείας: «Οι άνθρωποι ξεκινούν από την υπόθεση "γάμος: καλό, όχι γάμος: κακό" και ερμηνεύουν τα πράγματα με τρόπους που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. Αυτή η προκατάληψη, η οποία είναι ενσωματωμένη στην επιστημονική έρευνα και την ιατρική εκπαίδευση, συχνά οδηγεί σε συμπεράσματα που είναι υπερβολικά απλοποιημένα» αναφέρει στο CNN.

Πάντως, οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι ο γάμος αναδεικνύεται σε έναν χρήσιμο κοινωνικό δείκτη για την πρόληψη του καρκίνου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να είναι ένας συνεπής δείκτης της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου στις ΗΠΑ, αλλά και των ανισοτήτων, αναδεικνύοντας τους άγαμους ενήλικες ως μία πιθανή ευάλωτη ομάδα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Τέλος, προτείνεται η οικογενειακή κατάσταση να ενσωματωθεί στους δείκτες επιτήρησης για τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ώστε να αναγνωρίζονται πληθυσμοί που χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση και πιο στοχευμένες στρατηγικές πρόληψης.

(Πηγή: CNN, Cancer Research Communications)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

13:18WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πάστορας κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια βάπτισης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:53ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

12:53WHAT THE FACT

Κάτω από την επιφάνεια: Οι «αόρατοι γίγαντες» που αλλάζουν το θαλάσσιο τοπίο

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω πόλη 1,5 εκατ. κατοίκων για τον «δραπέτη» λύκο - Έκλεισε σχολείο για ασφάλεια

12:50ΥΓΕΙΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει τις «νταντάδες της γειτονιάς» στις Πρώτες Βοήθειες

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Ετοιμαζόμαστε για παραγγελία νέου FSRU - Έρχονται νέες συμφωνίες της Atlantic SEE για LNG έως το καλοκαίρι

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

12:34ΥΓΕΙΑ

Αντιδρά και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στο νέο σύστημα παραπομπών - «Gatekeeping με ανεπάρκειες στον προσωπικό γιατρό»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:28LIFESTYLE

Κόνι Μεταξά: Η εξομολόγηση για το διαζύγιό της - «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου - Δεν κάνω σεξ»

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για το Πάσχα ζητά το ΚΚΕ

12:18SCENARIO

Η πολιτική δεν είναι «κομιλφό»: Η επιστροφή στην «προεκλογική κανονικότητα»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

12:12LIFESTYLE

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς: Η «Κέλι» αποκάλυψε ποιος συμπρωταγωνιστής της ήταν η πρώτη αγάπη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

12:16ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας – Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Γλέντι» στο X με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Ευτυχώς δεν τον δάγκωσε - Είναι ήρωας!»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του, λέει τώρα το Reuters

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Γιατί οι τιμές στην Ευρώπη θα παραμείνουν στα ύψη ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Εντόπισαν 12χρονη, μόνη της σε λεωφορείο – Είπε πως την κακοποιούσαν οι γονείς της

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

12:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου: Ενέκρινε τη συγχώνευση της JUMBO με την Herald Greece 2

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ