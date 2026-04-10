Γερμανία: Επίθεση σε ισραηλινό εστιατόριο στο Μόναχο - Αντισημιτικά κίνητρα εξετάζουν οι αρχές

Η αστυνομία ερευνά τον χώρο της επίθεσης σε ισραηλινό εστιατόριο. 10 Απριλίου 2026

Ένα ισραηλινό εστιατόριο στο Μόναχο δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς άγνωστοι έσπασαν παράθυρα και πέταξαν πυροτεχνήματα στο εσωτερικό του, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, αλλά οι δράστες προκάλεσαν ζημιές ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Δεν είναι σαφές ποιοι ήταν οι δράστες ή πόσοι συμμετείχαν στην επίθεση.

Η γερμανική αστυνομία και η διεύθυνση του εστιατορίου πιστεύουν ότι η επίθεση είχε αντισημιτικό κίνητρο. Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της γερμανικής αστυνομίας (Polizeilicher Staatsschutz), η οποία ασχολείται με εγκλήματα με πολιτικό κίνητρο, έχει αναλάβει την έρευνα.

Αστυνομικός συγκεντρώνει στοιχεία από το σημείο της επίθεσης στο εστιατόριο. DPA

Το χρονικό της επίθεσης

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν κλήση γύρω στις 12:45 π.μ. την Μεγάλη Παρασκευή, που ενημέρωνε για δυνατούς κρότους στην πανεπιστημιακή συνοικία του κέντρου της πόλης, κοντά στην παλιά πόλη και στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι βιτρίνες καταστράφηκαν και πυροτεχνικά αντικείμενα ρίχτηκαν μέσα στο εστιατόριο», ανέφερε η γερμανική αστυνομία.

Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου, χωρητικότητας 70 θέσεων, δήλωσαν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι δεν είχαν λάβει απειλές πριν από την επίθεση. Παράλληλα τόνισαν ότι σήμερα θα ανοίξουν κανονικά το εστιατόριο.

«Δεν θα μας εκφοβίσουν. Θα ξανανοίξουμε», δήλωσε ο Γκριγκόρι Ντράτβα, κουνιάδος του ιδιοκτήτη και υπάλληλος του εστιατορίου. Το Κεντρικό Συμβούλιο Εβραίων της Γερμανίας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι αυτή είναι μια «καλή στιγμή για να δείξουμε αλληλεγγύη» προς το εστιατόριο Eclipse.