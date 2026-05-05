NASA: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από τη Γη – Δημοσίευσε με 12.000 φωτογραφίες

Κάποιες από τις φωτογραφίες παρουσιάζονται δημόσια για πρώτη φορά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η Γη όπως φωτογραφήκε από την αποστολή Artemis II της NASA.

  • Η NASA δημοσίευσε ένα άλμπουμ με 12.000 φωτογραφίες από την αποστολή Artemis II στη Σελήνη.
  • Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με επαγγελματικές κάμερες Nikon και iPhone 17 από το πλήρωμα της αποστολής.
  • Η αποστολή Artemis II ήταν η πρώτη επανεπίσκεψη ανθρώπων στη Σελήνη μετά τη δεκαετία του 1970.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει και αδημοσίευτες εντυπωσιακές εικόνες, όπως ηλιακή έκλειψη και κοντινές λήψεις της Σελήνης και της Γης.
  • Η NASA συνεχίζει να λαμβάνει και να δημοσιεύει νέες φωτογραφίες από την αποστολή, ενισχύοντας τη δημόσια πρόσβαση στο υλικό του ταξιδιού.
Μία τεράστια επιστημονική επιτυχία ήταν για τη NASA η αποστολή Artemis II στη Σελήνη. Παρείχε, όμως, και εξαιρετικά εντυπωσιακές φωτογραφίες από το διάστημα.

Τώρα η NASA έφτιαξε το φωτογραφικό άλμπουμ της αποστολής με 12.000 φωτογραφίες από το ιστορικό ταξίδι των αστροναυτών της. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν συνδυαστικά με φωτογραφικές μηχανές SLR Nikon D5, mirrorless Nikon Z9 και τις φωτογραφικές κάμερες των iPhone 17 που είχε το πλήρωμα της αποστολής Artemis.

«Ξεκινήστε τη βδομάδα σας με μερικές νέες φωτογραφίες από την αποστολή Artemis II! Αν και το ταξίδι μας γύρω από τη Σελήνη έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πολλές νέες εικόνες. Παρακολουθήστε τη συλλογή πολυμέσων της αποστολής Artemis II για να δείτε τις καλύτερες εικόνες της αποστολής», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η NASA.

Έχουν ήδη δημοσιευτεί πολλές εμβληματικές φωτογραφίες από την ιστορική αποστολή Artemis II, η οποία ήταν πρώτη φορά που οι άνθρωποι επέστρεψαν στη Σελήνη από τη δεκαετία του 1970.

Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν τον κόσμο περιλαμβάνουν μια ηλιακή έκλειψη, κοντινές λήψεις της Σελήνης και όμορφες φωτογραφίες της Γης. Μέσα στο άλμπουμ υπάρχουν και «διαμάντια» που δεν είχαν παρουσιαστεί έως τώρα στο κοινό.

Μπορείτε να δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ ΕΔΩ

