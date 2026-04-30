FBI: Έρχεται σύντομα η έκθεση για τις εξαφανίσεις των 12 επιστημόνων της NASA και άλλων φορέων

Το FBI προχωρά στη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης έκθεσης για να εξετάσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μιας σειράς υποθέσεων που αφορούν εξαφανίσεις και θανάτους επιστημόνων και ατόμων που σχετίζονται με την κρατική και αμυντική έρευνα. Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News Digital ότι η υπηρεσία επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις αντίστοιχες πολιτειακές έρευνες.

Τόνισε μάλιστα ότι η εντολή για την εξέταση των υποθέσεων δόθηκε απευθείας από τον Λευκό Οίκο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σχολαστικά, αποφεύγοντας πρόωρα συμπεράσματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν πρόκειται απαραίτητα για υποθέσεις που συνδέονται μεταξύ τους, ωστόσο η υπηρεσία εξετάζει αν τα πρόσωπα αυτά εργάζονταν πάνω στα ίδια ερευνητικά αντικείμενα.

Κυβερνητικές πιέσεις και ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Από πλευράς του, ο πρόεδρος Donald Trump επιβεβαίωσε ότι η διοίκησή του παρακολουθεί στενά το θέμα, σημειώνοντας πως υπήρξε σχετική σύσκεψη για να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης κοινών στοιχείων ανάμεσα στα περιστατικά. Αν και αρκετοί χρήστες του διαδικτύου έχουν προχωρήσει σε εικασίες για ένα ευρύτερο μοτίβο, οι ομοσπονδιακές αρχές δηλώνουν ότι θα περιμένουν τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας πριν τοποθετηθούν δημόALLY. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Anna Kelly, η κυβέρνηση συντονίζεται μεταξύ των υπηρεσιών για να εξασφαλίσει διαφάνεια προς τους πολίτες, χωρίς ωστόσο να προτρέχει των εξελίξεων. Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας ανέφερε ότι έχει γνώση των αναφορών που αφορούν προσωπικό σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις της και προχωρά στη δική της αξιολόγηση.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται τουλάχιστον δώδεκα υποθέσεις που έχουν επανέλθει στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ αυτών, η εξαφάνιση του απόστρατου υποστρατήγου της Αεροπορίας William "Neil" McCasland, ο οποίος είχε υπό την εποπτεία του προγράμματα διαβαθμισμένης έρευνας, καθώς και ο θάνατος του μηχανικού Joshua LeBlanc που συνδέεται με τη NASA. Επίσης, αναφέρονται οι εξαφανίσεις της μηχανικού του Jet Propulsion Laboratory, Monica Jacinto Reza, που χάθηκε ενώ έκανε πεζοπορία στην Καλιφόρνια, και της Melissa Casias, εργαζόμενης στο Los Alamos National Laboratory. Ακόμη μια υπόθεση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι αυτή του στρατιωτικού βιοχημικού Jude Height, ο θάνατος του οποίου το 2022 είχε αποδοθεί σε τροχαίο ατύχημα, αλλά τώρα εξετάζεται ξανά από συγγενείς και συνεργάτες. Παρά την έκταση των περιστατικών, οι αρχές τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια, με το FBI να διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του για το πόσο μεγάλο μέρος της έκθεσης θα δημοσιοποιηθεί.

