FBI: Έρχεται σύντομα η έκθεση για τις εξαφανίσεις των 12 επιστημόνων της NASA και άλλων φορέων

Ο διευθυντής του FBI Kash Patel ανακοίνωσε τη σύνταξη έκθεσης για μια σειρά από ανεξήγητες εξαφανίσεις και θανάτους επιστημόνων και στελεχών άμυνας, κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

FBI: Έρχεται σύντομα η έκθεση για τις εξαφανίσεις των 12 επιστημόνων της NASA και άλλων φορέων
Το FBI προχωρά στη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης έκθεσης για να εξετάσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μιας σειράς υποθέσεων που αφορούν εξαφανίσεις και θανάτους επιστημόνων και ατόμων που σχετίζονται με την κρατική και αμυντική έρευνα. Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News Digital ότι η υπηρεσία επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις αντίστοιχες πολιτειακές έρευνες.

Τόνισε μάλιστα ότι η εντολή για την εξέταση των υποθέσεων δόθηκε απευθείας από τον Λευκό Οίκο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους σχολαστικά, αποφεύγοντας πρόωρα συμπεράσματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν πρόκειται απαραίτητα για υποθέσεις που συνδέονται μεταξύ τους, ωστόσο η υπηρεσία εξετάζει αν τα πρόσωπα αυτά εργάζονταν πάνω στα ίδια ερευνητικά αντικείμενα.

Κυβερνητικές πιέσεις και ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Από πλευράς του, ο πρόεδρος Donald Trump επιβεβαίωσε ότι η διοίκησή του παρακολουθεί στενά το θέμα, σημειώνοντας πως υπήρξε σχετική σύσκεψη για να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης κοινών στοιχείων ανάμεσα στα περιστατικά. Αν και αρκετοί χρήστες του διαδικτύου έχουν προχωρήσει σε εικασίες για ένα ευρύτερο μοτίβο, οι ομοσπονδιακές αρχές δηλώνουν ότι θα περιμένουν τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας πριν τοποθετηθούν δημόALLY. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Anna Kelly, η κυβέρνηση συντονίζεται μεταξύ των υπηρεσιών για να εξασφαλίσει διαφάνεια προς τους πολίτες, χωρίς ωστόσο να προτρέχει των εξελίξεων. Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας ανέφερε ότι έχει γνώση των αναφορών που αφορούν προσωπικό σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις της και προχωρά στη δική της αξιολόγηση.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται τουλάχιστον δώδεκα υποθέσεις που έχουν επανέλθει στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ αυτών, η εξαφάνιση του απόστρατου υποστρατήγου της Αεροπορίας William "Neil" McCasland, ο οποίος είχε υπό την εποπτεία του προγράμματα διαβαθμισμένης έρευνας, καθώς και ο θάνατος του μηχανικού Joshua LeBlanc που συνδέεται με τη NASA. Επίσης, αναφέρονται οι εξαφανίσεις της μηχανικού του Jet Propulsion Laboratory, Monica Jacinto Reza, που χάθηκε ενώ έκανε πεζοπορία στην Καλιφόρνια, και της Melissa Casias, εργαζόμενης στο Los Alamos National Laboratory. Ακόμη μια υπόθεση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον είναι αυτή του στρατιωτικού βιοχημικού Jude Height, ο θάνατος του οποίου το 2022 είχε αποδοθεί σε τροχαίο ατύχημα, αλλά τώρα εξετάζεται ξανά από συγγενείς και συνεργάτες. Παρά την έκταση των περιστατικών, οι αρχές τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια, με το FBI να διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του για το πόσο μεγάλο μέρος της έκθεσης θα δημοσιοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το μοιρολόι του μαντιναδολόγου Αντώνη Κουκλινού

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Έφτασε η πρώτη πτήση από τις ΗΠΑ μετά το 2019

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη πολυτροπική γέφυρα στον κόσμο: Γιατί τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες απαγορεύονται ρητά

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: «Άκυρο» και από Βρούτση για τη μετακίνηση οπαδών στα ντέρμπι των playoffs

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Με την ίδια δωδεκάδα οι «πράσινοι»

20:55LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Φωτιά σε εργοστάσιο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την δράση Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα - Τρεις συλλήψεις

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο ισραηλινός αμυντικός κολοσσός Rafael αποκτά εργοστάσιο της Volkswagen

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός: Ανεύθυνη πρωτοβουλία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Αγία Ειρήνη γίνεται επίσημα Πολιούχος της Σαντορίνης

20:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολιτικός κατήφορος» - «Οι μάσκες έπεσαν»: Σύγκρουση κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ μετά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για τις ανεξάρτητες αρχές

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Χωρίς κυρώσεις οι δηλώσεις ΦΠΑ έως 29/5 για αγρότες που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε χρηματοκιβώτιο για 15 ευρώ που έκρυβε θησαυρό: Η αντίδρασή του αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Το επικίνδυνο «παιχνίδι» στους δρόμους - 400 παιδιά στα νοσοκομεία,109 καταγεγραμμένα ατυχήματα, 2 νεκροί μόνο το 2025: Οι αριθμοί που δεν αγνοούνται

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Διευθυντής FBI: Έρχεται σύντομα η τελική έκθεση για τις εξαφανίσεις των 12 επιστημόνων της NASA και άλλων φορέων - Εντολή από τον Λευκό Οίκο

20:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική κατά Λιβανού – Αραμπατζή

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Φωτιά σε εργοστάσιο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

20:55LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του γιατρού της για τις τελευταίες στιγμές της

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία από την κόρη του 89χρονου πιστολέρο – Οι αιχμές σε συγγενείς και η περιουσία

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ανταλλακτικών – Μεγάλες ζημιές και σε διαμερίσματα

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Το επικίνδυνο «παιχνίδι» στους δρόμους - 400 παιδιά στα νοσοκομεία,109 καταγεγραμμένα ατυχήματα, 2 νεκροί μόνο το 2025: Οι αριθμοί που δεν αγνοούνται

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την δράση Τούρκων υπηκόων στην Ελλάδα - Τρεις συλλήψεις

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Με την ίδια δωδεκάδα οι «πράσινοι»

