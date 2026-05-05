Τρόμος στη Λειψία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη Λειψία της ανατολικής Γερμανίας το απόγευμα της Δευτέρας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος της Λειψίας, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, δήλωσε ότι ο δράστης -ένας 33χρονος Γερμανός πολίτης με ψυχολογικα προβλήματα σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες- συνελήφθη. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα αυτοκίνητο χτύπησε αρκετά άτομα στην κεντρική περιοχή Grimmaische Straße πριν εγκαταλείψει το σημείο. Οι αρχές δήλωσαν ότι 22 άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών σοβαρά.

Ο Μίχαελ Κρέτσμερ, επικεφαλής του κρατιδίου της Σαξονίας, επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος έπασχε στο παρελθόν από ψυχική ασθένεια. «Είμαστε απόλυτα σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη. Ένας άνδρας οδήγησε με μεγάλη ταχύτητα στην εμπορική περιοχή. Αυτή τη στιγμή θρηνούμε δύο θανάτους, τρία άτομα με σοβαρά τραύματα και πολλά άλλα που έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο Γιουνγκ. «Είναι αδύνατο να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψω αυτό το φρικτό γεγονός».

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Σουζάνε Λούμπκε, δήλωσε ότι περίπου στις 17:35 (τοπική ώρα) «ένα άτομο οδήγησε ένα όχημα στην πλατεία Augustus στην οδό Grimmaische, συνεχίζοντας να περνάει από την αγορά. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό. Δυστυχώς, πρέπει επίσης να αναφέρουμε δύο θανάτους», πρόσθεσε.

«Μιλάμε για μια περίπτωση βίαιης επίθεσης. Εργαζόμαστε με βάση την υπόθεση ότι επρόκειτο για πράξη ενός μεμονωμένου δράστη και προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Η εισαγγελία της Λειψίας επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ήταν μια 63χρονη γυναίκα και ένας 77χρονος άνδρας, και οι δύο Γερμανοί πολίτες. Ανέφερε ότι ο ύποπτος διερευνάται για φόνο και απόπειρα δολοφονίας και ότι δεν υπάρχει «καμία βάση με βάση τις τρέχουσες γνώσεις» που να υποδηλώνει ότι εμπλέκεται είτε θρησκευτικό είτε πολιτικό κίνητρο»

Μία αυτόπτης μάρτυρας, η Σούσι, δήλωσε στο Radio Leipzig ότι καθόταν με τη φίλη της σε ένα παγκάκι στην Grimmaische Straße τη στιγμή του περιστατικού. «Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο», είπε, προσθέτοντας ότι ο οδηγός πήγαινε «πολύ γρήγορα». Η Σούσι και η φίλη της κατέφυγαν σε ένα κοντινό κοσμηματοπωλείο. Όταν βγήκαν από το κατάστημα, είπε ότι είδε τραυματισμένους ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο ίδιο μέσο ότι το αυτοκίνητο σταμάτησε σε μία σειρά από κολωνάκια και μια γυναίκα έπεσε από την οροφή ενός αυτοκινήτου. Είπαν ότι περαστικοί πήγαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και περίπου 15 άτομα συγκεντρώθηκαν γύρω από το αυτοκίνητο για να συλλάβουν τον οδηγό και προσπάθησαν να τον σύρουν έξω από ένα ανοιχτό παράθυρο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο του συνοδηγού, αλλά η αστυνομία έφτασε στο σημείο και ασφάλισε τα χέρια του. Η Γερμανία έχει βιώσει μια σειρά από επιθέσεις με αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2024, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Μόναχο, περίπου μία εβδομάδα πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές της χώρας.