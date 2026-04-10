Νετανιάχου κατά Ισπανίας: Οι χώρες που εξαπολύουν διπλωματικό πόλεμο θα πληρώσουν το τίμημα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Οι χώρες που «εξαπολύουν διπλωματικό πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ θα πληρώσουν «άμεσα το τίμημα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού το Τελ Αβίβ απέβαλε την Ισπανία από το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων (CMCC) στο Κιριάτ Γκατ.

Το CMCC επιβλέπει την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ισπανία είχε μόνιμη παρουσία στην έδρα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel. «Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται», είπε ο Νετανιάχου.

«Η Ισπανία δυσφήμησε τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και συνέχισε: «Όσοι επιτίθενται στο Ισραήλ αντί για τρομοκρατικά καθεστώτα, όποιος κι αν το κάνει, δεν θα είναι συνεργάτες μας όσον αφορά το μέλλον της περιοχής».

«Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ αυτή την υποκρισία και αυτή την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσα το τίμημα», υπογράμμισε.

Η κίνηση αυτή θα έχει θερμή υποδοχή από τον Λευκό Οίκο. Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, αφού αρνήθηκε τη χρήση των κοινών στρατιωτικών βάσεων με τις ΗΠΑ.

Οι σχέσεις μεταξύ Τελ Αβίβ και Μαδρίτης επιδεινώθηκαν σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς η ισπανική κυβέρνηση εξέφραζε όλο και μεγαλύτερη οργή και απογοήτευση έναντι του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Τον περασμένο μήνα, η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρέσβη της από το Ισραήλ. Αυτή την εβδομάδα έστειλε τον πρέσβη της πίσω στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης