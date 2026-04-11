Τραμπ: Άδεια τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν το πιο «γλυκό» πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το αμερικανικό πετρέλαιο ως «το πιο γλυκό», και πρόσθεσε ότι άδεια τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να το φορτώσουν.

Ο Τραμπ, καυχήθηκε το Μεγάλο Σάββατο για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες πετρελαϊκές οικονομίες μαζί.

Σε ανάρτησή του στο αγαπημένο του Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε ο ίδιος ο Τραμπ, ανέφερε ότι ένας τεράστιος αριθμός δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει το καλύτερο και πιο «γλυκό» πετρέλαιο.

«Τεράστιος αριθμός εντελώς άδειων πετρελαιοφόρων κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει το καλύτερο και πιο ποιοτικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο που υπάρχει στον κόσμο» έγραψε. «Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες πετρελαϊκές οικονομίες μαζί, και μάλιστα ανώτερης ποιότητας. Σας περιμένουμε!»